Walter Nudo in ospedale, come sta?/ Foto: “Sarò operato lunedì, il mio cuore…”

Walter Nudo finalmente ha preso la parola per rassicurare i fan che in queste ore si sono stretti a lui in attesa di buone notizie. L’attore ha confermato il brutto colpo parlando di un doppio pugno in testa a sinistra e, intanto, ha invitato tutti a vivere la vita al massimo perché mai come in questo momento ha capito che tutto può succedere in qualsiasi momento. Per rassicurare tutti, Walter Nudo ha postato la sua foto in ospedale mostrandosi ai controlli di routine che serviranno prima dell’intervento previsto per lunedì mattina come lui stesso annuncia sui social sottolineando il fatto che ha preso il cellulare solo per un attimo e che adesso sarà costretto di nuovo a posarlo per concentrarsi su sé stesso: “Ciao ragazzi… sto meglio! Ho ripreso il cell solo per mettere questo post con la foto della mia faccina ancora dritta….per tranquillizzare tutti, e poi liberarmene ancora per un altro po’! Qui non mi lasciano in pace un minuto…sono monitorato 24h/24 …neanche ad Alcatraz! A parte gli scherzi, qui ci sono solo angeli!“.

LUNEDI’ L’INTERVENTO E POI…

L’attore è in buone mani e tutti lo stanno aiutando al meglio per rendere il suo stop forzato migliore ma chi lo ha dato per spacciato aveva torto e “forse non lo conosce abbastanza”. Il fatto che in molti si siano lanciati sulle sue condizioni annunciando tragedie, interventi e silenzi sospetti, hanno sbagliato in pieno perché Walter Nudo è pronto a subire questo intervento lunedì e poi tornare sulla cresta dell’onda come sempre: “Lunedì uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio, ritornerò a galoppare sulle praterie di questo meraviglioso mondo e ritornerò a lottare ancora per i miei sogni! “Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare “ … grazie mr. Mandela , mi dispiace ma noi ci vediamo un po’ più in là!“. Le novità su Walter Nudo arriveranno solo lunedì dopo l’intervento, questa è la promessa che l’attore fa alla fine del suo lungo post. Eccolo subito sotto in versione integrale:





