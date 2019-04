MARTA FLAVI/ E la claustrofobia: paura di treno, ascensore… (La prima volta)

Ritocchini e fidanzati: questo il gossip che ruota attorno a Marta Flavi negli ultimi giorni. Hanno fatto scandalo infatti alcune parole dette dalla nota conduttrice nelle varie ospitate in tv, ultima delle quali le ha permesso persino di rivelare qualche dettaglio in più sull’uomo che le ha rubato il cuore. Lei che per tanti anni ha unito coppie e parlato di matrimoni, adesso vive una favola d’amore grazie a un certo P di Palermo. La notizia annunciata dalla Flavi a Vieni da me non ha fatto altro che alimentare la curiosità su chi sia il suo misterioso fidanzato. Per ora sappiamo solo che ha tre anni in meno di lei, anche se ne dimostra di più. Marta Flavi sarà inoltre ospite de La prima volta per la puntata di oggi, dove invece parlerà delle sue paure.

MARTA FLAVI AFFRONTA LA SUA CLAUSTROFOBIA

La claustrofobia ha sempre limitato gli spostamenti di Marta Flavi, tanto da impedirle di entrare in un ascensore o persino all’interno di una galleria. Per non parlare dei viaggi in treno, del tutto banditi per la conduttrice. Adesso però è arrivato il momento di dire basta a questo limite: il programma di Cristina Parodi le regalerà la possibilità di voltare finalmente pagina. Tutto organizzato da parte della produzione de La prima volta, che ha deciso di attivarsi proprio per permetterle di superare le sue antiche fobie. 68 anni e un fisico perfetto, per un volto che ha fatto la storia della tv italiana: Marta Flavi non ha bisogno di alcuna presentazione e anche se è ormai uscita dal giro di programmi a tema Cupido, rimane comunque una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano.

MARTA FLAVI E QUEL FISICO ANCORA PERFETTO

Gambe ancora perfette, snelle e toniche. Quale sarà mai il segreto di bellezza di Marta Flavi? Stando a quanto ha svelato a Vieni da me, c’è di mezzo anche qualche ritocchino, a partire dal naso che ha subito confessato di aver ‘rivisitato’. La Flavi del resto non ha mai nascosto nulla della sua vita privata, nemmeno tutti gli sforzi compiuti a causa della claustrofobia di cui soffre da tempo. “Devo arrivare al settimo piano, mi tolgo i tacchi”, diceva infatti quasi un anno fa sui social, mentre affrontava una lunga scalinata. “La parte positiva sapete qual è?”, ha scritto a fine marzo in un’occasione simile. “Mi tengo in forma così”, ha detto sorridente ai followers sui Instagram. Un modo alternativo per fare palestra e ginnastica quindi. Sarà forse questo il vero trucco per avere un fisico ancora perfetto, come il suo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA