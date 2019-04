Belen Rodriguez/ A cena con Jeremias e Soleil Sorgè: “Li amo!”

Belen Rodriguez non smette di fare discutere. La concorrente di “Colorado” è stata attaccata sui social da alcuni utenti che l’hanno accusata di non essere una buona madre. E questo a causa di una foto realizzata qualche giorno fa e pubblicata dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram. A Belen Rodriguez viene imputato di viziare il figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, con il quale è tornata insieme recentemente. “Sei una pessima madre”, le scrivono tacciandola di essere una donna che ama ostentare la sua vita nel lusso. Ma Belen Rodriguez aveva spiegato di aver preso un jet privato, a noleggio, per poter accorciare il tempo necessario a volare fino a Napoli per ricongiungere appunto la famiglia. Ma il fatto di spendere soldi per viaggiare privatamente e in tutta comodità ha spinto molti utenti a criticarla e ad accusarla di viziare Santiago, che quindi non trarrebbe il giusto insegnamento riguardo il reale valore dei soldi.

BELEN RODRIGUEZ, A CENA CON JEREMIAS E SOLEIL SORGÈ

Ma Belen Rodriguez ignora le critiche e si gode la ritrovata armonia familiare. Nelle Instagram Stories mostra un bel piatto di pasta, poi un mazzo di fiori (glielo ha regalato Stefano De Martino?) e quindi il fermo immagine di un film che evidentemente ha concluso la sua serata di ieri. Probabilmente è lo stesso piatto di pasta che ha mangiato a cena con Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Le cose vanno bene al fratello con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, quindi dopo aver fatto conoscere la fidanzata alla sorella Cecilia e a Ignazio Moser, ha fatto le presentazioni ufficiali anche con Belen. E lei sembra aver preso in simpatia la nuova arrivata in famiglia, tanto che nelle Instagram Stories ha ripreso la coppia e commentato: “Li amo!”. La sintonia tra le due è evidente: sedute allo stesso tavolo imbandito, ridono e scherzano come se fossero vecchie amiche. “Appena l’ha vista, dopo 20 minuti è venuta a dirmi che era simpatica e che le piaceva il suo sguardo. Era contenta”, ha dichiarato Jeremias Rodriguez a 361Magazine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA