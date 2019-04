Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Secondo figlio in attesa? Dolce dedica…

Secondo figlio in attesa per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Scoppia nuovamente il gossip intorno alla coppia che si è ufficialmente ritrovata dopo più di tre anni dall’annuncio della separazione. In occasione del sesto compleanno del figlio Santiago dove si sono mostrati insieme, felici e sorridenti, Belen e Stefano hanno scatenato nuovi rumors sul loro rapporto. La storia d’amore tra la showgirl e il conduttore napoletano continua ad essere l’argomento caldo dei salotti televisivi e, in una delle utime puuntate di Mattino Cinque, l’opinionista della trasmissione condotta da Federica Panicucci, Flavia Cercato, di fronte alle belle immagini del compleanno di Santiago, ha esortato il piccolo a godersi i momenti che trascorre con i genitori che, in questo periodo hanno occhi solo per lui. Il motivo? Presto, Santiago potrebbe dividere le attenzioni di mamma Belen e papà Stefano con un fratellino o una sorellina. Sarà davvero così?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la dedica fa sognare i fans

Belli, giovani, sereni e di nuovo innamorati. Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a far sognare i fans che, di fronte alla foto in cui i due stringono il figlio Santiago non hanno nascosto il loro entusiasmo. A regalare momenti magici ai fans più romantici che hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma è anche una bellissima dedica scritta da Belen. Sotto la foto in cui appare vestita come una principessa (cliccate qui per vederla), infatti, la Rodriguez scrive: “Fai bei sogni, anzi fateli insieme, insieme valgono di più!”. Parole importanti e che testimoniano la grande serenità che sta vivendo Belen in questo periodo. Da quando è tornata tra le braccia di De Martino, la showgirl argentina è sempre bellissima, serena e sorridente. L’amore, dunque, rende ancora più bella la showgir? A quanto pare sì e chissà che il suo sogno di diventare nuovamente mamma non possa realizzarsi a breve.

