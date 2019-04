Briatore vs Chiara Ferragni/ Video: “650 euro per una foto? A mio figlio darei…”

Flavio Briatore non usa giri di parole e, ospite della trasmissione di Massimo Giletti, “Non è l’arena”, si scaglia contro Chiara Ferragni e tutte quelle persone disposte a spendere fino a 650 euro per una foto con lei. Di fronte allo straordinario successo dell’infuencer più famosa de mondo, l’imprenditore non nasconde la sua rabbia nel vedere l’esaltazione di un lavoro che, a detta di Briatore, lavoro non sarebbe. “Trent’anni fa vendevano l’aria di Alassio dentro a una scatola”, spiega l’imprenditore a Non è l’Arena. “Questi non sono esempi di niente, io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa”, aggiunge Briatore sottolineando come le storie da esaltare dovrebbero essere quelle di lavoratori che sono riusciti a creare da soli una vera attività lavorativa.

Briatore contro Chiara Ferragni: “Chi dà 650 euro a questi deficienti?”

Flavio Briatore commenta la scelta di alcuni genitori di spendere fino a 650 euro per far partecipare i propri figli al masterclass di make-up di Chiara Ferragni. Dopo aver visto un servizio dedicato alla moglie di Fedez, l’imprenditore critica chi esalta persone diventate milionarie semplicemente postando foto e video sui social network. “Queste sono cose che succedono a una persona, non puoi pensare che succedano anche a te. Tutti questi social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un cazzo, senza lavorare, la gente deve lavorare”, ha detto l’imprenditore che, di fronte all’ipotesi che il figlio si comporti allo stesso modo tra qualche anno dice: “Sicuramente, io non darei a mio figlio 650 euro per farsi fotografare con nessuno. Gli do due calci nel sedere, uno per parte così lo bilancio”. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA