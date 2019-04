Salvatore Angelucci e Max Colombo/ Tutti gli amori di Karina Cascella: presto sposa

Karina Cascella questa sera entrerà nella Casa del Grande Fratello 16, per parlare con Cristian Imparato che, proprio di recente, l’ha citata usando dei termini che potrebbero fare molto fraintendere. Se sapere proprio tutto sulla vita dell’opinionista sarà il vostro sport preferito del lunedì, vi diciamo con chi è stata fidanzata e di contro, chi invece presto la condurrà all’altare. Sapevate che l’ex fidanzato della Cascella è Salvatore Angelucci? Con lui ha avuto anche l’unica figlia, la piccola Ginevra. Se inizialmente tra di loro la rottura non è stata idilliaca, i due adesso hanno un ottimo rapporto. Attualmente l’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne si è affermato come valido deejay e si divide tra il lavoro e la sua nuova compagna, oltre all’amore per la sua bambina. “Salvatore è stato l’uomo per cui ho lottato, perché era negli anni quelli d’oro, conteso da molte ragazze. Era un amore sofferto perché lui era molto diverso da oggi, e lo stesso vale per me. Non eravamo fatti per essere una coppia”, ha raccontato la Cascella.

Gli amori di Karina Cascella

Nonostante la loro storia d’amore sia terminata, tra Karina Cascella e Salvatore Angelucci, regna la serenità. Entrambi infatti, hanno conosciuto un nuovo amore. L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo alcuni anni da single, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Max Colombo, che presto sposerà. Sapevate che l’attuale fidanzato di Karina è anche un amico del suo ex? I casi della vita… Colombo, dopo averle fatto la proposta alla sua dolce metà, gli ha anche regalato un bellissimo anello che la Cascella ha voluto condividere tramite social, accompagnando lo scatto da alcune parole d’amore. “Auguro a tutte le donne una favola così e che vi succeda come è successo a me. Il mio uomo non aveva mai regalato a nessun’altra donna un anello e non aveva mai detto certe parole a nessuna”. La bionda ha poi continuato, parlando di una promessa che ogni donna aspetta fin da bambina: “La nostra è una bellissima promessa d’amore, è stata la prima volta per tutti e due e non penso ci sia niente di più bello. Voglio augurare lo stesso amore a tutte le donne”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA