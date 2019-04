Cicciolina contro Rocco Siffredi/ Video Iene “Non faccio pubblicità a una testa di..”

Cicciolina in crisi per il taglio al vitalizio? L’ex pornostar, con un passato anche da parlamentare, ha deciso di mettere all’asta gli abiti usati sui set porno. Ilona Staller è in rosso. Per questo Filippo Roma delle Iene è andato a farle visita. Cicciolina però non ha gradito, soprattutto quando l’inviato ha cominciato a farle domande su Rocco Siffredi. Il caso è scoppiato qualche giorno fa, quando all’ex parlamentare è stato tagliato il vitalizio. La pornostar ha dichiarato che non sa come andare avanti e quindi ha messo in vendita i suoi abiti, tra cui le mutandine, usati sui set dei film porno a cui ha preso parte. Per i feticisti si tratta di una vera chicca, ma dovranno cominciare con l’asta relativa al primo vestito indossato al suo esordio in Parlamento. E si parte da un milione di euro… Filippo Roma delle Iene è andato da lei per improvvisare una televendita e rilanciare la base d’asta, ma Cicciolina lo ha cacciato.

CICCIOLINA CONTRO ROCCO SIFFREDI E CACCIA FILIPPO ROMA

Filippo Roma ha provato a fare qualche domanda a Ilona Staller, hanno parlato dei suoi film e dei suoi attori porno preferiti, come John Holmes, ma quando l’inviato delle Iene le ha chiesto dell’attore più detestato, cioè Rocco Siffredi, la pornostar non ha voluto rispondere. Filippo Roma le ha chiesto se si trattava di Rocco Siffredi, con cui ebbe un pesante scontro proprio durante un’intervista alle Iene. Siffredi infatti disse che Cicciolina «utilizzava il latte di capra per restare giovane e quell’odore non lo sopportavo». Ma appena è stato fatto il nome del celebre attore porno, Ilona Staller ha cacciato di casa l’inviato. In suo aiuto è intervento anche Ludwig Koons, suo figlio, presente all’intervista. «Non voglio fare pubblicità a una testa di c…», ha detto lei. E quindi ha sbattuto fuori casa Filippo Roma. In attesa del servizio, dobbiamo accontentarci del video che lo anticipa.