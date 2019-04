Belen Rodriguez/ Nuovo gesto d’amore di Stefano De Martino: il web scopre tutto!

La scintille dell’amore è tornata a brillare nelle vite di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non ci sono più dubbi sul fatto che i due siano tornati ad essere una coppia, anche se i fan continuano ad attendere con ansia l’arrivo della prima foto insieme sui rispettivi profili Instagram, che sancirebbe l’inizio ufficiale di questo nuovo capitolo. Intanto, non mancano gesti romantici, seppur celati dai due. Ha infatti insospettito il mazzo di tulipani mostrato da Belen Rodriguez qualche giorno fa attraverso le sue stories. In molti, infatti, hanno riportato alla mente di come proprio Stefano le abbia fatto questo dono il 14 aprile del 2014, come la fanpage ste.belu che riporta anche le foto di entrambi i momenti. Cosa che quindi, confermerebbero che quelli postati da Belen proprio pochi giorni fa siano un dono di Stefano.

BELEN E STEFANO INSIEME: PARLA JEREMIAS

Sono in tanti a gioire del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra questi c’è anche Jeremias Rodriguez, fratello di Belen che a 361 Magazine svela: “Vedo bene il riavvicinamento tra i due. Ho visto mia sorella stare male tanto tempo per questa situazione, non perché la persona con cui stava prima non la facesse sentire bene… – e ancora aggiunge – Per lei fallire nella famiglia, per il concetto che abbiamo noi, è una cosa molto dura. Lei è molto contenta ora”. Intanto per Belen si continua a vociferare di un nuovo e importante impegno lavorativo: la conduzione della prossima edizione di Temptation Island Vip.

