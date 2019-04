Christopher Lambert ex di Alba Parietti/ “Capimmo non sarebbe stato nulla”

Non si può negare che Christopher Lambert abbia avuto un ruolo speciale nella vita di Alba Parietti, anche se poi il loro rapporto è terminato in modo clamoroso. Il noto attore è ritornato nel mondo dello spettacolo con tanti progetti negli ultimi anni, fra cui anche la fiction Dottoressa Giò 3 che vede Barbara d’Urso come protagonista. Ed è proprio la conduttrice di Live – Non è la d’Urso che potrebbe parlare di Lambert nella puntata di oggi, mercoledì 17 aprile 2019, visto che la showgirl sarà una delle sue ospiti. Anche se l’attore nel frattempo ha trovato in Camilla Ferranti un altro tipo di amore, travolgente e impetuoso: i due diventeranno presto sposi? Pare proprio di sì, visto che da quando si sono conosciuti durante le riprese della fiction, i due non si sono più divisi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha colpito nel profondo Lambert, che di contro si è spesso manifestato come un uomo attento e affettuoso nei suoi confronti. “Camillissima“, come la definisce lui in un recente post su Instagram. I due, abbracciati, si trovano a Lisbona. Clicca qui per guardare la foto di Christopher Lambert e Camilla Ferranti. In questi giorni la stampa scozzese ha invece rivelato che l’attore sarà presente alla Comic Convention di quest’anno, dopo tanti anni di assenza. Il festival si terrà ad ottobre e Lambert interverrà come super ospite per incontrare i fan, che non lo hanno di certo dimenticato per il suo iconico ruolo nel film Highlander.

Christopher Lambert: la fine della relazione con Alba Parietti

Due anni fa Christopher Lambert e Alba Parietti hanno chiuso in via definitiva la loro relazione. Durata molto tempo e travolgente per entrambi, anche se non è ancora chiaro per molti il vero motivo della loro divisione. Per Dagospia una spiegazione potrebbe essere individuata nella presenza di Ezio Bosso nella vita della showgirl: il nome del compositore è stato spesso associato a quello della Parietti di recente, come suo possibile fidanzato. La showgirl infatti non ha mai nascosto di avere una forte ammirazione nei confronti del pianista, tanto che lo ha definito uno dei suoi punti di riferimento. E’ stato davvero Bosso a provocare la rottura fra la Parietti e Lambert? “Abbiamo capito che non sarebbe stato niente“, ha invece detto Alba in una precedente intervista a Paola Perego. Lei e Lambert infatti hanno avuto sempre quel dubbio legato alla rottura precedente, che li ha spinti verso un ritorno di fiamma imprevisto. Poi spento subito dopo, quattro mesi più tardi. Anche se ancora una volta l’attore le ha chiesto di sposarlo, esattamente come aveva fatto vent’anni prima.

