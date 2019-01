ALBA PARIETTI E ALDA D’EUSANIO/ Pronte per l’Isola senza rivalità: “niente chiacchiere inutili” (#CR4)

Alba Parietti e Alda D’Eusanio insieme ospiti della puntata di mercoledì 23 gennaio di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti e trasmesso in prima serata su Retequattro. A pochi giorni dalla puntata di debutto della quattordicesima edizione de “L’isola dei Famosi”, Alba Parietti sarà ospite in studio insieme alla ministra del programma Alda D’Eusanio. Le due conduttrice sveleranno in anteprima alcuni retroscena e curiosità sulla prossima edizione del reality show di Canale 5. Due nomi che promettono scintille e che faranno sicuramente bene al programma in fatto di ascolti. Intanto sulla presunta rivalità Alda D’Eusanio dalla pagine di Nuovo Tv ha smentito la cosa: “Non conosco Alba personalmente, ma la stimo molto per intelligenza, professionalità e bellezza. Rivalità tra primedonne? Ma per carità, quali polemiche e rivalità. Alba Parietti è una donna con la testa, molto preparata, e poi io, dopo i problemi che ho avuto e l’esclusione dalla Rai, non ho tempo per le chiacchiere inutili, ma solo per divertirmi e far divertire il pubblico”.

Alda D’Eusanio: “Mai avrei immagino di arrivare all’Isola”

Per Alda D’Eusanio si tratta di un vero e proprio esordio in un reality show. La conduttrice televisiva, oggi Ministra del programma di Piero Chiambretti, non si aspettava minimamente di essere chiamata a ricoprire il ruolo di opinionista. Il suo obiettivo finale è quello di divertirsi e far divertire come ha raccontato dalla pagine di “Nuovo Tv”: “Il mio ruolo di opinionista all’Isola? Una sorpresa. Mai avrei immaginato di essere chiamata, anche perché esco da cinque anni di difficoltà dopo il coma e per me è un miracolo già essere tornata a lavorare, prima con Vite da copertina su Tv8, poi come ospite fissa a #CR4 – La repubblica delle donne. Anzi, ringrazio Chiambretti, che io adoro, però mi sarei anche fermata là. Cosa vi dovete aspettare da me? Spontaneità. Dirò sempre quello che penso, sarò quella che darà voce un po’ ai sentimenti dei telespettatori e penso che mi abbiano scelta e voluta proprio per il mio modo di essere”.

Tre AAA per l’Isola dei Famosi

L’annuncio di Alba Parietti e Alda D’Eusanio è arrivato direttamente dalla voce della padrona di casa Alessia Marcuzzi: “Sono felice di presentarvi le mie donne, Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. Che poi AAA fa anche un po’ ridere”. Un trio tutto al femminile quello composto dalle tre donne a cui spetterà il compito di condurre ed intrattenere il pubblico in studio e da casa. Una cosa è certa: i presupposti per un’edizione scoppiettante ci sono davvero tutti. Non resta che seguire la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2019 per vederle tutte e tre all’opera!

© RIPRODUZIONE RISERVATA