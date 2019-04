IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni 17 aprile 2019: l’amico di Oscar sa la verità?

IL MOLO ROSSO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 17 aprile 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie tv spagnola Il molo rosso, in prima visione. Saranno il quinto ed il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: diversi anni prima, Oscar (Álvaro Morte) decide di dire la verità a Veronica (Irene Arcos): ama sia lei che la moglie. Nel presente, Alex (Verónica Sánchez) continua a frequentare Veronica e la figlia e ne diventa amica. In passato, Oscar evita spesso di andare al lavoro per trascorrere del tempo con l’amante e fa insospettire anche il socio in affari, Fran (Miquel Fernández). Nel presente, Alex chiede a Fran se avesse mai notato qualcosa di strano nel marito e poi lo accusa di aver sempre saputo tutto. Nel passato, Veronica presenta Oscar a Conrado (Roberto Enríquez), l’agente che indagherà poi sul suo caso. Nel presente, Conrado trova Alex a casa di Veronica e finge di non conoscerla. In cambio del suo silenzio, le chiede in seguito di andare in terapia per gestire il lutto. Quando Katia (Marta Milans) ammette di aver saputo del tradimento, Alex capisce di non potersi più fidare di nessuno. Quella notte, Veronica raggiunge un un adolescente furiosa e armata: ha detto alla figlia che il madre si è ucciso. Alex invece si concede ad uno sconosciuto nei bagni di un locale.

Katia trova il modo di farsi perdonare dall’amica, mentre Alex le rivela di non essere andata fino in fondo con lo sconosciuto. Più tardi, Alejandra scopre che Veronica ha delle idee ben chiare sulle avventure e le relazioni. Ed in seguito trova dei documenti che riguardano forti spostamenti di denaro fatti dal marito. Nel passato, Oscar scopre che Veronica è incinta ed entra in crisi. Fran però cerca di convincerlo che si tratta di un segno del destino. Nel presente, Katia scopre che il suo capo ha scelto di lasciare la moglie. Blanca invece continua a scrivere il suo romanzo su Alex, con l’aiuto di Ada (Judit Ampudia). Nel passato, Oscar rivela a Veronica che Alex ha abortito tempo prima. Nel presente, la piccola Sol organizza con la famiglia una cerimonia in ricordo del padre. Nel passato, Alex decide di non portare avanti la gravidanza, anche se il marito è felice della notizia. Nel presente, Alex scopre che Veronica potrebbe scoprire la verità sul suo conto e chiede a Katia di spacciarsi per lei per prendere tempo. Nel passato, Oscar riceve una telefonata misteriosa e finge di essere appena arrivato a Santo Domingo. Sul tavolo davanti a lui ci sono diverse mazzette.

ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2019 DE IL MOLO ROSSO

EPISODIO 5 – Giunto il momento di affrontare la verità, Veronica decide di raggiungere la città in cui viveva Oscar prima della lettura del testamento. Sceglie di incontrare Alejandra per raccontarle tutto della loro relazione e del fatto che abbiano avuto una figlia diversi anni prima. Dopo aver cercato di convincere Katia ad aiutarla, Alex trova il modo di non farle scoprire la sua vera identità. Veronica però è confusa dal fatto che chi si troverà di fronte non corrisponde a quella donna affettuosa di cui le ha sempre parlato Oscar. L’obbiettivo di Alejandra è scoprire la verità sul traffico di denaro fatto da Oscar, ma non è detto che riuscirà a trovare qualche indizio valido.

EPISODIO 6 – Alejandra inizia ad essere sempre più stabile e non riesce a comprendere perché non riesca a smattere di vedere Veronica. Nè di voltare pagina del tutto e ricominciare a vivere. Katia, la madre e Ava cercano di aiutarla e la sostengono in uno dei momenti peggiori dell’ultimo periodo. La tristezza però colpisce duramente Alex, che dimostra di non essere interessata nemmeno a quel grattacielo che ha faticato a costruire. Riceverà una visita di Fran, riapparso per cercare il suo perdono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA