The Millionaire/ Video, su Rete 4 il film di Danny Boyle (oggi, 17 aprile 2019)

Domenica 17 aprile a partire dalle ore 21.30, Rete 4 proporrà la pellicola The Millionaire, realizzata nel 2008 nel Regno Unito e capace di raccogliere numerosi consensi a livello mondiale. Prodotto da Celador Films e Film4 e distribuito in Italia con l’ausilio di Lucky Red, il titolo cinematografico di genere drammatico è stato diretto da Danny Boyle, che ha conquistato un Premio Oscar e un Golden Globe come miglior regista proprio grazie a The Millionaire, oltre a svariati riconoscimenti di alto livello. Protagonista principale è il performer britannico Dev Patel, che è stato candidato al Premio Oscar e al Golden Globe come miglior attore non protagonista per Lion – La strada verso casa. Viene affiancato dall’indiano Madhur Mittal, vincitore di uno Screen Actors Guild Award grazie a questo film e interprete anche di Million Dollar Arm, oltre che di altri film indiani. Presente anche Freida Pinto, attrice e modella indiana che ha preso parte anche ai progetti cinematografici Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, L’alba del pianeta delle scimmie, Il principe del deserto e Mowgli – Il figlio della giungla. Il cast è completato da Anil Kapoor, Irrfan Khan, Tanay Hemant Chheda e Ayush Mahesh Khedekar.

Clicca qui per il trailer del film

The Millionaire, la trama del film

La maggior parte della trama di The Millionaire si snoda intorno al personaggio di Jamal Malik, diciottenne musulmano che prende parte a Chi vuol essere milionario? nella sua variante indiana. Il ragazzo riesce a rispondere a tutte le domande ed è ad un passo dal premio finale di 20 milioni di rupie, cifra davvero straordinaria. Il presentatore Prem Kumar, che non lo sopporta, cerca in tutti i modi di farlo sbagliare, ma senza alcun successo. Prova invidia nei confronti di chi dimostra una cultura superiore alla media. La puntata finisce, ma il conduttore fa in modo che Jamal venga arrestato e torturato dalla polizia. Il giovane ricorda la sua complicata esistenza, con ogni risposta del quiz che ha a che fare con ciò che ha appreso durante le sue esperienze. Dopo aver perso la madre, Jamal e suo fratello Salim avevano incontrato la piccola Latika, a sua volta orfana. Avevano avuto a che fare con lo sfruttatore Maman, ma riuscirono a scappare in qualche modo. I due fratello furono costretti a vivacchiare con vari espedienti e Jamal si mise alla ricerca di Latika, che nel frattempo era ancora nelle grinfie di Maman. Quest’ultimo venne ucciso e Jamal lavorò, dopo diversi anni, in un call center di Mumbai, ritrovando Salim e Latika. Si scopre che Jamal ha scelto di prendere parte al quiz proprio con l’obiettivo di ritrovare Latika. Il ragazzo viene rilasciato dalla polizia e può rispondere all’ultima domanda. Utilizza la telefonata a casa e Latika corre in macchina per riprendersi il telefono lasciatole da Salim e rispondere in tempo. Jamal indovina l’ultima domanda e diventa milionario, scoprendo della morte di suo fratello e può vivere il suo sogno d’amore con Latika.

Il trailer del film The Millionaire





© RIPRODUZIONE RISERVATA