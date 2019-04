Wanda Ferro/ Matrimonio con Marco Caltagirone? “Falso! Mai conosciuto”

Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia e papabile candidata per il centrodestra in Calabria, è finita involontariamente al centro della bufera mediatica a causa del chiacchieratissimo matrimonio tra Pamela Prati e il misterioso Marco Caltagirone. In passato, come riporta Dagospia, su uno dei diversi profili social gestiti dal futuro sposo della Prati, alcuni commenti tra la Ferro e Caltagirone hanno fatto pensare che fra i due ci fosse del tenero, una storia d’amore culminata, tempo dopo, in un matrimonio. Di queste nozze, naturalmente, non v i sono mai state prove certe, se non l’immagine di una mano femminile con un anello e qualche piccolo botta e risposta social. Gli aggiornamenti social, che si sono protratti fino al dicembre del 2017, si sono successivamente conclusi e di recente il profilo è stato rimosso. Ma cosa c’è o c’è stato tra il futuro marito di Pamela Prati e Wanda Ferro? Dopo une serie di dubbi sollevati da Dagospia, la deputata di Fratelli d’Italia ha precisato la sua posizione.

La smentita della deputata di Forza Italia

“Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno, come si può facilmente verificare, e che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone”. È con queste parole che Wanda Ferro ha smentito di aver contratto matrimonio con Marco Caltagirone. In una nota ufficiale inviata a Dagospia, la deputata di Forza Italia ha spiegato che al misterioso futuro marito di Pamela Prati la legano “esclusivamente alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa” e non un vincolo di tipo matrimoniale. Proprio i loro discorsi sui social, probabilmente frutto di un rapporto amichevole, hanno tratto in inganno i diversi internauti; ma ad alimentare l’ipotesi è anche una vecchia intervista concessa proprio da Caltagirone a Il Gallo, nella quale l’imprenditore annunciava il matrimonio con la deputata di Fratelli d’Italia.

