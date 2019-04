Eleonora Giorgi/ Dopo il lifting di nuovo in TV (Maurizio Costanzo Show)

Eleonora Giorgi ama spesso fare dei tuffi nel passato ed in questi giorni ha rievocato un mito intramontabile, come quello dei Beatles. Sempre attiva sui social, ultima frontiera conquistata prima della partenza per il GF Vip dell’anno scorso, l’attrice continua a dispensare pillole e scatti di famiglia su Instagram. Immancabile infatti una foto con il figlio Paolo Ciavarro, che compare al suo fianco per un selfie domenicale. “Le mie domeniche più belle” scrive con tanto di cuori, conquistando subito delle risposte positive da parte dei fan. Il legame fra madre e figlio è stato sempre più che evidente, tanto che lo stesso Paolo, impegnato da tempo a Forum, ha scelto di sostenerla nel suo percorso gieffino. Eleonora Giorgi sarà inoltre una delle ospiti che vedremo al Maurizio Costanzo Show questa sera, giovedì 18 aprile 2019. Avrà qualche nuovo progetto in cantiere? Qualcuno dei suoi fan è già in attesa di scoprire quali iniziative la terranno impegnata nei prossimi mesi, soprattutto da quando ha ammesso di aver optato per un lifting per ringiovanire il viso. Tutto è accaduto alla fine dello scorso febbraio e da allora sono tante le trasformazioni dell’artista, ultima delle quali la scelta di farsi una capigliatura ondulata, dopo aver pensato anche di poter tornare liscia.

Eleonora Giorgi ospite al Maurizio Costanzo Show

Donna in grado di sollevare polveroni e dividere, ma anche un’attrice che rimarrà per sempre nel cuore degli italiani: Eleonora Giorgi è indimenticabile in ogni sua apparizione in tv, sia che si tratti di reality sia dei film che l’hanno resa storica. Negli ultimi mesi l’artista si è rivelata a tutto tondo, spaziando in temi finora poco affrontati. In particolare ha raccontato a Verissimo di aver pizzicato il padre con un’amante quando aveva solo 16 anni. Un evento che l’ha segnata anche durante la fase adulta. Anche se tiene in grande considerazione il parere del figlio Paolo Ciavarro, ha dimostrato poi di seguire la sua strada pensando con la propria testa. Il ragazzo infatti si era dimostrato contrario, anche se in modo blando, verso l’eventualità che la madre si facesse il lifting. Cosa che invece è avvenuta nello scorso dicembre: “Voglio vivere qualche anno con leggerezza”, ha detto a Un Giorno da Pecora. Giusto per una rinfrescata che le faccia vivere con una “vitalità esterna” per i prossimi cinque o sei anni, in modo che corrisponda al suo aspetto interiore. Qualcuno ha persino ipotizzato che la decisione della Giorgi potesse essere legata in realtà all’arrivo di un nuovo amore nella sua vita. Niente di tutto questo: “Sono felicemente autonoma”, ha detto con orgoglio alla radio.

