Francesca De Andrè VS Mila Suarez/ Grande Fratello 16: “Fatti una vita, sei pesante!”

Pesantissimi scontri nella Casa del Grande Fratello 16. Mila Suarez e Francesca De Andrè hanno litigato per “colpa” di Alex Belli. Dapprima infatti, la De Andrè confidandosi con Michael, ha affermato che Mila non fa altro che parlare del suo ex, e dovrebbe darsi un freno. Nello stesso momento, Mila e Cristian si erano confrontati sulla nuova arrivata. Da questi due episodi incrociati, si è innescato il litigio in diretta. Francesca, dopo il confronto con Terlizzi, ha parlato anche con Imparato, svelandogli che Alex Belli, ha proprio una versione differente dei fatti, in riferimento alla rottura con la Suarez. Francesca inoltre, proprio con l’ex attore di CentoVetrine, si è vista qualche giorno addietro per un servizio fotografico. Tutto questo pesante incrocio di “inciuci”, ha allertato la modella, convinta che la De Andrè avesse voluto creare dei malumori. Mila poi, sapendo dell’amicizia tra Alex e Francesca, ha pensato anche che quest’ultima potesse iniziare a parlare male di lei per volere di Belli. “Hai detto che aveva ragione Alex senza conoscermi. Non parlare con Cristian e giudicarmi senza sapere la mia storia”, le ha detto la Suarez.

Grande Fratello 2019, duro scontro tra Mila e Francesca

Francesca De Andrè, dopo le accuse di Mila Suarez ha deciso di rispondere per le rime, affermando che la versione di Alex Belli è nettamente diversa dalla sua. “Diventi pesante. Ti ho detto basta, esci da questa cosa. Se Alex ti ha tradito non devi andare a chiamare il marito di Delia. Tu stai sotto un treno, sei innamorata. È il protagonista della tua esperienza Alex, dovrebbe entrare lui. Hai fatto venire la nausea a tutti. Comunque Mila, fatti una vita e smetti di parlare di Alex”, ha urlato l’opinionista di Barbara d’Urso. “Se dico che Alex mi ha dato una versione dei fatti diversa dalla tua non è mettere zizzania. Sei morbosa, ha ragione”, ha continuato la De Andrè alzando anche la voce. Lo scontro è proseguito anche tra Francesca e Cristian Imparato: “Non posso parlare io, non sono caz*i miei”, ha replicato il cantante. Dura la risposta della De Andrè: “Allora fatteli i caz*i tuoi”. Martedì ci sarà il confronto durante la terza puntata del Grande Fratello?

