Maurizio Costanzo Show/ Ospiti 18 Aprile: Soleil, Stefano Bettarini e Paola Barale

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni puntata 18 Aprile

Stasera, giovedì 18 aprile 2019, nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, si riaprirà il sipario sulla nuova puntata (numero 4mila 439) de Il Maurizio Costanzo Show. Spazio ancora una volta, per il talk show più longevo della televisione Italiana che vedrà il giornalista romano in prima persona, intervistare un grande numero di ospiti celebri. A seguire, ecco tutte le anticipazioni e le novità del nuovo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5. Costanzo durante la nuova puntata, avrà modo di trattare il tema della passione, ospitando nel suo parterre un gruppo molto nutrito di ospiti speciali. Tra in tanti volti dello show, arriva anche attrice simbolo del grande cinema Italiano: Stefania Sandrelli. Insieme a lei, si parlerà di cinema, spettacolo, ma anche di momenti privati. Spazio poi, per il frontman dei Pooh, Riccardo Fogli. Proprio l’artista, come ben sapete è reduce dall’ultima, sfortunata edizione dell”Isola dei Famosi.

Joe Bastianich, Benedetta Parodi, Salvo Sottile tra gli ospiti di oggi al Maurizio Costanzo Show

Tra gli altri ospiti del nuovo appuntamento con Il Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5, ci sarà spazio anche per il campione di MMA e conduttore di “Tu si que Vales” Alessio Sakara. Ma non finisce qui. Sul palcoscenico del teatro, Costanzo avrà modo di interagire con l’imprenditore della ristorazione e cantante e musicista Joe Bastianich che svelerà tutti i suoi segreti (o quasi). Tornando ancora alla parentesi dedicata al cinema, arriverà anche l’attrice Eleonora Giorgi, dopo avere partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed essersi sottoposta ad un lifting al viso dopo avere confidato di non sopportare più le sue rughe. Ospite del talk show anche il giornalista e conduttore televisivo Salvo Sottile, passato in Rai ormai da alcuni anni. Sul palco troveremo anche la conduttrice esperta di cucina Benedetta Parodi, dopo il divertentissimo scherzo de Le Iene, di cui si potrebbe anche parlare. E ancora ospiti di Costanzo: Stefano Bettarini, Soleil Sorge, Paola Barale e l’imitatrice Gabriella Germani.

