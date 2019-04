Mya-Lecia Naylor, morta la 16enne star della BBC/ Mistero sulla sua scomparsa

E’ morta Mya-Lecia Naylor, giovanissima star della televisione per bambini della Gran Bretagna. Una vera e propria tragedia visto che la ragazza aveva appena 16 anni, come ricorda l’edizione online de Il Messaggero. Mya-Lecia era la protagonista degli show in onda sulla BBC, autorevole emittente britannica, Millie Inbetween e Almost Never, e la sua morte, come spiegato dagli agenti della stessa, è avvenuta più di una settimana fa, lo scorso 7 aprile. Ma di cosa è morta la povera Naylor? Le cause della sua scomparsa al momento sono un mistero, e nessuno sa spiegarsi il perché del suo decesso. «È con la più profonda tristezza – l’annuncio della prematura dipartita della giovane attrice – che dobbiamo annunciare che domenica 7 aprile, Mya-Lecia Naylor, molto tristemente, è morta. Mya-Lecia aveva un enorme talento e una grande ruolo in A & J. Ci mancherà moltissimo. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con tutta la famiglia e gli amici in questo momento difficile».

MYA-LECIA NAYLOR, MORTA LA 16ENNE STAR DELLA BBC

Anche la CBBC, la branchia della BBC rivolta ai ragazzi, ha a sua volta diramato un messaggio di cordoglio, annunciando la dolorosa notizia sul proprio sito web. Alice Webb, direttrice della BBC Children’s, che include anche la suddetta CBBC, ha invece parlato di una scomparsa che ha lasciato la sua squadra «sconvolta e terribilmente triste. Ha brillato così vividamente sui nostri schermi – le parole della Webb – sia in Millie Inbetween che in Almost Never, ed è impensabile che non faccia parte del nostro futuro». La direttrice ha poi descritto la povera Naylor come «un vero modello per i suoi giovani fan». Mya-Lecia ha recitato per due stagioni in Millie Inbetween, indossando i panni di Fran: si trattava di una serie tv per ragazzi basata sulle vicende di due sorelle i cui genitori sono separati. In Almost Never, invece, ha interpretato il ruolo di Mia. La giovane deceduta era nata il 6 novembre del 2002, e il suo esordio nel mondo televisivo e dello spettacolo avvenne pressoché immediatamente, nel 2004 in Absolutely Fabulous. Fra le sue recitazioni più note, quella nel film “Cloud Atlas”.

