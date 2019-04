Valeria Marini ha un fidanzato segreto?/ “Lunghi viaggi a Dubai in dolce compagnia”

Valeria Marini ha un fidanzato segreto? Dopo la fine della storia con Patrick Baldassarri e vari gossip, la showgirl avrà trovato il principe azzurro che aspetta da tempo? A lanciare lo scoop sulla vita privata della Marini è Alberto Dandolo che, sull’utimo numero del settimanae Oggi, svela come, da qualche tempo, Valeria Marini trascorri dei lunghi periodi negli Emirati Arabi. “Valeriona negli ultimi tempi viaggia con frequenza negli Emirati Arabi, trascorrendo lunghi periodi a Dubai” – scrive Dandolo – “Si mormora che durante queste trasferte la star del Bagaglino non sia mai sola Chi o cosa nascondono gli esotici viaggi della burrosa showgirl? Ah saperlo…”. La showgirl, dunque, ha ritrovato nuovamente l’amore dopo un periodo in cui è rimasta sola?



VALERIA MARINI HA UN FIDANZATO SEGRETO?

La vita privata di Valeria Marini torna al centro del gossip. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip con quello che era il suo fidanzato, Patrick Baldassarri, la showgir ha ribadito di essere più volte single non essendo riuscita a superare la crisi con Patrick. La Marini, poi, è finita al centro dei pettegolezzi per il feeling con Ivan Gonzalez che, poi, sul trono di Uomini e Donne, ha trovato l’amore. Valeria, invece, dopo essere stata accostata al trentenne Gianluigi Martino, a sua volta, avrebbe trovato un nuovo fidanzato la cui identità, tuttavia, resta misteriosa. Sui social, infatti, la showgirl si mostra sempre sola o in compagnia degli amici: uscirà allo scoperto col fidanzato segreto nei prossimi giorni? Ne frattempo, Valeria pensa al lavoro come testimonia l’utimo post pubblicato su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA