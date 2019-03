Valeria Marini/ Video “Arresto Vittorio Cecchi Gori una farsa. Cocaina? Qualcuno…”

Valeria Marini torna a parlare di Vittorio Cecchi Gori: lo ha fatto a “La Confessione”, ripercorrendo il momento dell’arresto dell’ex produttore cinematografico nel 2001. «Quando sono arrivati, prima di entrare a fare la perquisizione, già c’erano tutte le telecamere sotto. Era tutto molto costruito», ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Peter Gomez, che andrà in onda stasera alle 22.45 sul NOVE. Per l’attrice e soubrette è stata una scena da film, una «farsa» di cui ricorda bene anche l’agitazione. «Vittorio non aveva né la chiave della cassaforte, né sapeva di questa cosa», ha aggiunto riguardo la famosa perquisizione nella cassaforte che portò al sequestro di alcuni grammi di cocaina. C’era qualcosa di paradossale: «Le telecamere lo dicevano prima di ritrovarla». L’ex compagna del patron della Fiorentina si è fatta un’idea in merito al ritrovamento della cocaina. «Ce l’ha messa qualcuno. Lui veniva da una situazione molto difficile personale sua e tanta gente intorno non sincera».

VALERIA MARINI: “ARRESTO VITTORIO CECCHI GORI UNA FARSA”

Valeria Marini è convinta di una cosa riguardo all’arresto dell’ex compagno Vittorio Cecchi Gori e del ritrovamento della cocaina nella cassaforte. «Di sicuro lui era del tutto all’oscuro della cosa», ha spiegato l’ex reginetta del Bagaglino al direttore del Fatto.it. Negli ultimi giorni comunque Valeria Marini ha fatto parlare di sé per il suo nuovo amore. Pare che un nuovo uomo abbia fatto breccia nel suo cuore. Dopo la rottura con Patrick Baldassarri, pare che la showgirl abbia trovato l’amore in un uomo di venti anni più giovane. Lo scoop è di Spy, che ha svelato anche il nome del suo giovane amore: Gianluigi. I due si sarebbero conosciuti per ragioni professionali: lui lavora come pr. Secondo il settimanale, avrebbero soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove Valeria Marini aveva in programma un evento lavorativo. Dopo si sarebbero ritirati nello stesso albergo. Inoltre, la rivista ha svelato che parteciperà di nuovo a Temptation Island, ma non come concorrente. Non è ancora chiaro però il suo ruolo: sarà lei la nuova conduttrice?





© RIPRODUZIONE RISERVATA