Cake Star 2019 a Roma/ Charlotte, Don Nino e Cristalli di zucchero per l’ultima sfida

Venerdì 19 aprile, in prima serata su Real Time, va in onda l’ultima puntata della seconda stagione di Cake Star. Damiano Carrara e Katia Follesa, dopo aver scelto la migiore pasticceria della Versilia, di Lecce, Genova, Bergamo, Firenze, Trieste, Siracusa, Modena, Perugia, Padova e Salerno, questa sera, sbarcano a Roma per scegliere la migliore pasticceria della Città Eterna. Nonostante il numero delle pasticcerie presenti a Roma sia davvero numeroso, protagoniste dell’ultima sfida di Cake Star 2019 saranno comunque tre pasticcerie. Ad annunciare l’ultima, imperdibile sfida è lo stesso Damiano Carrara che, su Instagram, ha scritto: “Scaldate i motori… ci vediamo questa sera per l’ultima puntata di Cake Star nella città eterna! A dopo”.

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA

Charotte, Don Nino e Cristalli di zucchero sono le pasticcerie in gara nell’ultimapuntata di Cake star 2019. Claudia, romana di Roma, è la titolare della pasticceria Charlotte: “è rosa, elegante e perfetta. Mi ispiro molto alla pasticceria francese e e mie specialità sono le monoporzioni a forma di frutta perchè sono delle illusioni perfette da gustare” – dice Claudia che poi lancia la sfida alle pasticcerie rivali: “nessuno a Roma fa i macarons buoni come i miei”. Domiziano, invece, è il creativo della pasticceria Don Nino: “io sono un ex pianista e in pasticceria si ascolta solo Chopin. Non mi piace perdere e come concertista ho imparato a mantenere il sangue freddo. Punto sull’eleganza e la cura del dettaglio”. Marco, infine, è il titolare della pasticceria Cristalli di zucchero: “mia madre è biologa, mio padre è ingegnere, io non mi sono laureato e sono la pecora nera della famiglia. Per me i dolci si fanno a computer per arrivare alla formula perfetta. Sono un bravo pasticcere, i miei dolci sono scientificamente perfetti”.

CAKE STAR 2019: QUALE SARA’ LA MIGLIORE PASTICCERIA DI ROMA?

Tra la pasticceria Charlotte, Don Nino e Cristalli di zucchero, quale sarà la migliore di Roma? Per Damiano Carrara e Katia Follesa sarà una scelta ardua. Anche questa sera, la sfida sarà divisa in due parti: nella prima, i tre pasticceri in gara si sfideranno sul cabaret di dolci e successivamente sul pezzo forte. Le pasticcerie che conquisteranno i voti più alti si sfideranno, poi, nella preparazione di un dolce utilizzando gli ingredienti che saranno indicati da Damiano Carrara. A decidere la migiore pasticceria della città eterna saranno Damiano, Katia e gli stessi pasticceri in gara.





