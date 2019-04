Chiara Ferragni ha un fratello?/ Foto: “Leo gioca con il mio brother”, caos sul web

Chiara Ferragni ha un fratello? Scoppia il gossip intorno alla famiglia dell’influencer più famosa del mondo. Tutto è nato da una foto pubblicata dalla moglie di Fedez che, su Instagram Stories, ha condiviso una foto in cui si vede il figlio Leone giocare con un altro bambino. Nulla di strano se non fosse per la frase scritta dalla Ferragni sulla foto. “Leo playing with my brother” ovvero “Leo mentre gioca con mio fratello”. Il bambino che gioca con Leone, dunque, è il fratello di Chiara Ferragni? Come è noto, la fashion blogger ha due sorelle più piccole, Francesca e Valentina Ferragni. Tutte e tre sono nate dal matrimonio tra Marina Di Guardo, la famosa mamma scrittrice delle sorelle Ferragni e Marco Ferragni. Il bambino mostrato dalla Ferragni sarà il figlio di mamma Marina o di papà Marco?

CHIARA FERRAGNI HA UN FRATELLO? SCOPPIA IL GOSSIP

I fans di Chiara Ferragni hanno cominciato ad indagare sull’identità del bambino. L’ipotesi più probabile è che il piccolo sia il figlio di papà Marco Ferragni che si è separato da Marina Di Guardo diversi anni fa. Al momento, tuttavia, non ci sono certezze su chi sia il bambino. Non è escluso, infatti, che il piccoo sia il figlio di una vecchia amica dei genitori di Chiara al punto da considerare il bambino un fratellino. Sarà davvero così? Nel frattempo, sul web, la domanda su chi sia il bambino che gioca con Leone, sta scatenando i commenti degli utenti. “Sono la solita rincoglionita o il fatto che la Ferragni abbia un fratello è una novità anche per voi?” – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – “Comunque raga sì, Chiara Ferragni ha un fratello (o meglio fratellastro), figlio di suo padre se vi interessa”, “Raga ma da quando Chiara Ferragni ha un fratello? Qualcuno mi illumini mi è stato aperto un mondo”.

Sono la solita rincoglionita o il fatto che la Ferragni abbia un fratello è una novità anche per voi??? 😳 pic.twitter.com/KvwykSBYRf — • Daniela • (@DaniTzn25) 18 aprile 2019

Comunque raga sì, Chiara Ferragni ha un fratello (o meglio fratellastro), figlio di suo padre se vi interessa 😂 — chia; 🌺 (@eudaimonchia) 19 aprile 2019

Raga ma da quando Chiara Ferragni ha un fratello? Qualcuno mi illumini mi è stato aperto un mondo — Jhully Pereira (@jhullypeereira) 18 aprile 2019

Ma in che senso Chiara Ferragni ha un fratello? pic.twitter.com/TR3jDHN1zg — 🌼 ѕιмoɴα 🌼🇮🇹 (@Simona97_) 18 aprile 2019





