Red 2/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 19 aprile 2019)

Red 2 è ciò che propone il palinsesto Italia 1 per per la prima serata di questo venerdì 19 aprile 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2013 degli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Dc Entertainment in collaborazione con la Summit Entertainment mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e nel settore dell’home video è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questo film porta la firma di Dean Parisot con il soggetto scritto da Warren Ellis e Cully Hamner mentre la sceneggiatura è stata adattata da Erich Hoeber in collaborazione con Jon Hoeber. Il montaggio è stato eseguito da Don Zimmerman, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alan Silvestri e nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi come nel caso di Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Helen Mirren e Anthony Hopkins senza dimenticare Catherine Zeta Jones e Brian Cox.

Red 2, la trama del film

Andiamo a guardare da vicino la trama di Red 2. Frank e Sarah dopo aver partecipato nel corso della propria vita a numerose missioni per conto della CIA praticamente in qualsiasi parte del mondo stanno cercando di condurre una vita tranquilla e spensierata dedicandosi al loro amore e soprattutto alla cura di tutti i componenti della loro famiglia. Tuttavia l’esistenza che avevano sempre desiderato e che ora sembra essere a portata di mano di colpo sparisce nel nulla quando apprendono la notizia della morte di un loro caro amico e collega di nome Marvin. I due sconvolti dalla notizia dopo aver preso parte alle cerimonie funerarie decidono di cercare delle risposte su una morte improvvisa e soprattutto apparentemente tragica. Scavando nella vicenda si renderanno conto che in realtà il loro vecchio amico non è affatto morto ed anzi ha dovuto inscenare la propria scomparsa per sfuggire ad alcuni agenti della stessa CIA che gli stavano dando la caccia per via di una vecchia missione. Una vicenda piuttosto complessa nella quale si ritroveranno impelagati anche Frank e Sarah tant’è che sono costretti a loro volta a scappare per cercare di difendersi da infamanti accuse. Per i tre avrà inizio quindi una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire ad evitare il loro arresto e trovare finalmente quelle prove che potrebbero scagionarli agli occhi del resto del paese e soprattutto dei giudici che stanno portando avanti le indagini. La vicenda fa riferimento ad una missione in cui la CIA ha voluto fare delle cose illeciti ed abominevoli che contrastavano ovviamente con la legge.

