Vieni da me oggi non va in onda/ Caterina Balivo torna il lunedì di Pasquetta

Vieni da me, la trasmissione del primo pomeriggio di Raiuno, in onda tutti i giorni alle 14, oggi, venerdì 19 aprile, non va in onda. In questo venerdì santo, infatti, la Rai ha deciso di lasciare a riposo la trasmissione condotta da Caterina Balivo per lasciare spazio ad uno speciale del programma “A sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti e che sarà dedicato al rito della Via Crucis che andrà in onda in prima serata, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, direttamente da Colosseo. Ad annunciare il cambiamento è stata la stessa Lorena Bianchetti che, su Instagram, ha scritto: “Oggi, venerdì santo, andremo in onda con uno speciale. Per questa puntata abbiamo lasciato lo studio e trasmetteremo direttamente dal Colosseo! Vi aspetto alle ore 14.00 su Raiuno”.

VIENI DA ME: CATERINA BALIVO TORNA IN ONDA IL LUNEDI’ DI PASQUETTA

La settimana di Vieni da me, dunque, si è conclusa con un giorno d’anticipo e con le interviste che Caterina Balivo ha realizzato a Fabio Fulco che ha parlato della fine della sua lunga storia d’amore con Cristina Chiabotto e a Carla Signoris che ha raccontato i segreti del suo amore con Maurizio Crozza. Caterina Balivo potrà godersi così un weekend più lungo con il marito e i figli per poi tornare in onda lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta. Vieni da me, infatti, andrà regolarmente in onda il Lunedì dell’Angelo, alle 14 su Raiuno. “Camminando verso il weekend“, ha scritto così la Baivo sotto il suo ultimo post in cui sfoggia la sua bellezza.





