Antonio Razzi vs Selvaggia Lucarelli/ “Mi ha dato zero, ma vorrei vederla ballare…”

La prima puntata di Ballando con le stelle 2019 non è andata nel migliore dei modi per Antonio Razzi che, al termine della sua esibizione con la maestra Ornella Boccafoschi con cui si è esibito sulle note di una salsa, ha portato a casa uno zero da parte di Selvaggia Lucarelli, sempre implacabile nei suoi giudizi. Il giudice di Ballando, infatti, sa da un lato si è compimentata con Pablo Daniel Osvaldo, non ha concessi sconti ad Antonio Razzi massacrando la sua esibizione. Oltre alla Lucarelli, però, anche gli altri giudici non sono stati teneri nei suoi confronti. Anche Guillermo Mariotto, infatti, esattamente come la collega, gli ha dato zero ed oggi, Antonio Razzi, replica ai due giudici di Ballando con le stelle 2019 invitandoli a scendere in pista per sfoggiare le loro doti da ballerini.

Antonio Razzi: “invito Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a ballare”

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex senatore di FI e ora concorrente di ‘Ballando con le Stelle 2019’, è pronto a dimostrare di poter essere un ballerino provetto per far ricredere la giuria della trasmissione di Milly Carlucci, in primis Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che non hanno particolarmente apprezzato la sua prima esibizione. “Li voglio invitare a ballare, voglio vedere di cosa sono capaci” – spiega Antonio Razzi – “Chi sta in giuria dovrebbe almeno saper ballare due o tre stili“. Tra i due, Antonio Razzi è pronto a rivolgere un invito personale a Selvaggia: “le farei fare un tango”. Dopo il debutto, Antonio Razzi sta già preparando la sua seconda esibizione anche se gli allenamenti sono davvero duri. Nonostante le difficotà, Razzi non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e per il futuro, in merito ad un suo ritorno in politica candidandosi con la Lega di Matteo Salvini dice: “Salvini è un caro amico, una persona eccezionale, ma lui non me l’ha proposto ed io non glielo ho chiesto. E comunque al momento non posso candidarmi: sono troppo impegnato con ‘Ballando’…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA