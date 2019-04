Selvaggia Lucarelli vs famiglia Igor Maj/ Video Le Iene: “Pensa solo ai like”

Selvaggia Lucarelli e Igor Maj, la famiglia del 14enne morto per il Blackout Challenge si scaglia contro l’opinionista e giudice di Ballando con le stelle nel corso del servizio de Le Iene. «Io avevo scritto una nota ai ragazzi della squadra di Igor e ai suoi amici, io non volevo che i suoi amici pensassero che si fosse suicidato: avere questo peso di pensare che il tuo amico stava male e tu non l’hai capito, è tremendo. Un ragazzo di 14 anni non ha neanche gli strumenti per reggere questa cosa: gli ho voluto dire che il mio Igor ha fatto una cazzata tremenda e che lui voleva vivere. Per me era importante che loro pensassero questa cosa, per questo mi sono arrabbiata con la Lucarelli», spiega la madre di Igor Maj ai microfoni di Matteo Viviani, con Selvaggia Lucarelli che, commentando la vicenda, ha scritto un lungo post dove parlava di certezze granitiche del padre di Igor che pensava di andare a parlarne nelle scuole: «Dava del falso, del fasullo a mio marito, che diceva cose che non erano state controllate, ecc. Per la serie, “date allarmi senza senso laddove in realtà dovreste solo preoccuparvi del fatto che vostro figlio si è suicidato”». Ramon Maj spiega: «Volevo informare dell’esistenza di questo pericolo di cui noi non sapevamo niente». E i genitori aggiungono: «Su cosa aveva da dire? Diceva che era più facile pensare che mio figlio si fosse morto per un video visto che per un suicidio. Io forse lo capirei di più se si fosse suicidato, perché riuscirei a trovare delle colpe in me. Dire che in qualche modo mi solleva che sia questo piuttosto che il suicidio non è vero, sarei più disposto ad accettare di aver delle colpe».

“LA MUOVE L’AUDIENCE, UN PUGNO DI LIKE”

Incalzata da Viviani, la madre prosegue: «Motivo per cui è entrata nel merito? E’ la stessa domanda che le ho fatto io: sul suo blog si occupa di cazzate, di cosa fa Chiara Ferragni e cose così. Perché si è occupata di un ragazzino 14enne morto di cui non sa niente?». Il papà di Igor poi aggiunge: «E’ entrata nella cosa in modo violentissimo, scontrandosi in modo brutale con alcuni miei conoscenti». In un post su Facebook, alcune persone le hanno risposto in maniera garbata all’inizio, lei è andata avanti a rispondere alzando sempre di più i toni. Una querelle sempre più pesante, aveva fatto passare il messaggio che essere un arrampicatore è una cosa orrenda. La madre spiega di averle mandato un messaggio privato lasciandole il numero, così per spiegarle le cose: «Un giorno, dopo tantissimo tempo, mi ha telefonato: è stata molto aggressiva, molto cattiva, mi ha detto che noi spacciavamo false notizie. Le ho detto che mio marito ha deciso di rendere pubblica questa cosa, ma ha scritto un articolo sul Corriere… Ho chiuso quella telefonata con grande amarezza, chiedendomi perché, che motivo hai per rompermi le palle? Perché, cosa ti ho fatto io o cosa ti ha fatto mio figlio? Io non lo so perché, non me lo ha spiegato». E afferma: «Sinceramente, lei ogni tanto si scaglia contro qualcuno così, un po’ fuori dal coro: se tutti dicono che questa persona è bella, io dico che è un cesso così ho i like. E’ l’audience che probabilmente la muove: per muoversi così, l’unica cosa che le interessa è fare dell’audience». Clicca qui per vedere il servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA