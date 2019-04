Viola Valentino/ “Ho un tumore da quattro anni, a breve mi sposo con Francesco Mango”

L’ex cantante Viola Valentino è stata ospite quest’oggi presso gli studi di “Storie Italiane”, noto programma di Rai Uno. La sessantenne originaria di Canzo ha confessato di aver scoperto circa 4/5 anni fa di aver un tumore, una malattia contro cui sta lottando ogni giorno: «Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti – spiega – mi hanno detto “Viola hai un problema, hai un calcinoma, bisogna operarlo”. L’ho operato d’urgenza ma non mi ero reso conto di nulla, è una malattia subdola che non si manifesta, ti accorgi solo quando arriva. Di solito si prende in ritardo – ha aggiunto la Valentino – ma io ho avuto la fortuna di prenderlo in tempo, anche se questo non è garanzia di nulla». Ora Viola si sta sottoponendo a delle cure che però non sono invasive: «Si mi sto curando, ma fortunatamente non sto perdendo i capelli». Secondo Viola, ogni persona malata di tumore è diversa dall’altra: «Dipende tutto dal modo in cui lo affronti, dal tuo carattere: quelle più forti reagiscono in un certo modo, quelle più deboli rischiano di abbandonarsi».

VIOLA VALENTINO FRA IL TUMORE E UN NUOVO MATRIMONIO

Viola Valentino è nota anche per il suo matrimonio con l’ex cantante dei Pooh, Riccardo Fogli: «E’ stato un matrimonio durato vent’anni, ci siamo divorziati nel 1992. E’ stato un grande amore, lui è stato il mio primo vero uomo sotto i punti di vista, un amore importante, nel mio cervello e nel mio cuore non c’era la fine con lui, avrei continuato». Eleonora Daniele chiede quindi alla Valentino se sia ancora innamorata di Riccardo e lei risponde: «Innamorata no, ma per lui provo un altro tipo di amore: recentemente l’ho difeso (per la vicenda Corona-Isola dei Famosi ndr), è questo l’amore che ti rimane». L’ex cantante si è separata anche da un secondo marito, tale Marco Marsili, di cui però si conosce ben poco, ed ora è prossima a sposarsi per la terza volta con Francesco Mango, un ragazzo più giovane di lei: «Francesco è un amore che dura da 8 anni – spiega – e a breve ci sposeremo, quando? Non so».

