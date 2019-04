SEBASTIAN E REBECCA, FIGLI DI PAMELA PRATI/ Esistono o no? Indaga la polizia postale

Il mistero dei figli adottivi di Mark Caltagirone e Pamela Prati

Si chiamano Sebastian e Rebecca, i (presunti) figli adottivi di Mark Caltagirone e Pamela Prati. L’ex primadonna del Bagaglino, soubrette immortale del piccolo schermo, è tornata in auge dopo il recente annuncio del suo matrimonio. Nello stesso contesto, ha rivelato di voler ritirarsi definitivamente dalle scene, come aveva già fatto in via ufficiosa negli ultimi tempi. Adesso, promette Pamela, non rilascerà più interviste. È stato proprio il futuro marito a farle cambiare rotta: entrambi puntano verso l’America, dove vivranno con i loro bambini. Sebastian ha 11 anni; Rebecca, invece, 6. Su di loro non si sa molto. Ed è proprio in nome di questa scarsità di notizie, che qualcuno ipotizza sia tutta un’invenzione (marito incluso). Ma Barbara d’Urso assicura: la settimana scorsa ha ricevuto un video di Sebastian, in cui questi le faceva l’in bocca al lupo per la nuova edizione del Grande fratello. E se invece si trattasse di un attore?

Pamela Prati e i figli Sebastian e Rebecca: una “montatura” per i social network

Qualcuno giustifica il video tirando in ballo il nipote di una delle manager di Pamela Prati. Potrebbe trattarsi di lui, secondo qualche utente di Twitter. Quanto a Rebecca, invece, la storia si complica un po’. Le foto usate per testimoniarne l’esistenza sarebbero state rubate da Facebook, e in particolare dal profilo di un avvocato di Cagliari. Si legge su Fanpage: “Pare inoltre che, nel corso delle ricerche effettuate dalla polizia postale dopo una serie di denunce, sia emerso che le immagini presenti, e poi rimosse, sul profilo Facebook di Rebecca Caltagirone – l’unico a essere ancora attivo mentre scriviamo questo articolo – appartengano in realtà a una bambina di 6 anni, figlia di un avvocato di Cagliari. Tali foto sarebbero state rubate e poi utilizzate per accreditare l’esistenza della seconda figlia affidata al sedicente Mark”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA