SEBASTIAN E REBECCA, FIGLI DI PAMELA PRATI/ “La vita mi ha dato la cosa più bella”

Pamela Prati è una delle ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, lo show condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. La showgirl è pronta a raccontarsi nel salotto televisivo tra vita privata e lavorativa a poche settimana dall’annuncio del matrimonio e della scelta di prendere due figli in affido. Si tratta di Sebastian e Rebecca, sono questi i nomi dei due figli in affido dell’ex gloria del Bagaglino. Poche settimane fa, in occasione del 60imo compleanno, era stata proprio la Prati a raccontare alla stampa la sua nuova vita: “Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto lui. Abbiamo preso due bambini in affido. Sono fantastici e lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto”.

Sebastian e Rebecca, i figli di Pamela Prati

Poche le dichiarazioni rilasciate da Pamela Prati sui due figli in affido. Una scelta importante che la showgirl ha preso con il nuovo compagno Marco Caltagirone con cui presto convolerà a nozze. Tra i sogni della Prati, infatti, c’è sempre stato quello di costruirsi una famiglia ed oggi, all’età di 60 anni, possiamo dire che la showgirl ci è riuscita in pieno! In merito alla scelta di prendere due figli in affido è sicuramente una decisione importante per la showgirl, visto che per legge in seguito all’affido i due genitori possono anche valutare di procedere con l’adozione. Una decisione molto delicata, un vero e proprio atto d’amore su cui la Prati ha voluto mantenere la giusta riservatezza. Una cosa è certa: la felicità di Pamela Prati nell’essere diventata madre è palese a tutti considerando l’emozione con cui ha raccontato di questa scelta nei vari salotti televisivi.

