SEBASTIAN E REBECCA CALTAGIRONE, FIGLI IN AFFIDO PAMELA PRATI/ Esistono davvero?

Pamela Prati torna nell’occhio del ciclone e sotto i riflettori nella puntata di mercoledì 17 aprile 2019 di Live – Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. La showgirl del Bagaglino, infatti, è finita su tutti i magazine di gossip con l’accusa di aver inventato di sana pianta l’esistenza del compagno Mark Caltagirone con cui dovrebbe convolare a nozze nei prossimi mesi. Non solo, nelle ultime ore c’è anche chi ipotizza che gli stessi figli adottivi Sebestian e Rebecca siano solo un’invenzione mediatica. In questi giorni, infatti, il presunto matrimonio tra la Prati e l’imprenditore Mark Caltagirone è stato etichettato come una fuffa mediatica al punto da parlare di “sposo fantasma”. Dove sta la verità?

Pamela Prati e figli in affido: Sebastian e Rebecca Caltagirone esistono davvero?

Dopo lo sposo fantasma, in queste ore si avanzano nuove ipotesi su Pamela Prati che riguardano anche i due figli adottivi Sebastian e Rebecca. C’è chi ha ipotizzato anche che i due bambini potrebbero non esistere, ma andiamo per grado. La scorsa settimana a Live – Non è la D’Urso la conduttrice aveva raccontato di aver ricevuto un video dal piccolo Sebastian Caltagirone che le augurava un in bocca al lupo per la nuova edizione del Grande Fratello 16. Un video che, a detta di Carmelita, confermerebbe la reale esistenza del bambino. Alessia Busone però sui social non si è tirata indietro nel commentare la notizia dicendo che la Prati non solo si è inventata tutto, ma che quel bambino potrebbe anche essere uno dei nipoti della manager della showgirl. Del resto anche Rebecca, la figlia adottiva di Pamela è finora sconosciuta. Di lei non c’è alcuna foto, anzi la sola foto utilizzata dalla showgirl sarebbe stata rubata su Facebook dal profilo di un avvocato di Cagliari che ha prontamente denunciato la cosa.

Pamela Prati mamma: “abbiamo preso due bimbi in affido”

Possibile che Pamela Prati sia ricorsa ad una cosa del genere? Onestamente sembra una puntata di una soap opera che, se confermata, sarebbe riuscita pure male. Basti pensare che alcuni mesi fa la showgirl aveva raccontato con grande emozioni la gioia di essere diventata mamma così: “abbiamo preso due bimbi in affido, ma non posso ancora dire molto. Sono fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo a parlarne perché la vita mi ha donato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti 8 mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.



