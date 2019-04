Ilaria, Clara e Valentina Ghinazzi, figli di Pupo/ “Sono ragazze esemplari”

Pupo, Enzo Ghinazzi, nello studio di Live – Non è la d’Urso affronta molteplici argomenti. Quello che desta più curiosità rimane la sua storia d’amore “poliamorosa”, ovvero con due donne contemporaneamente – Anna e Patricia. Pupo ha oggi tre figlie: Clara e Ilaria, figlie della moglie Anna, e Valentina che non è però la figlia dell’amante Patricia. Valentina è figlia avuta da una breve relazione con una fan, inizialmente illegittima e riconosciuta dal cantante solo qualche tempo dopo. Oggi Valentina, la più giovane delle sue figlie, è parte integrante della sua famiglia allargata. Nello studio dello show di Barbara d’Urso, Pupo tiene però a chiarire che la sua è una famiglia normale, seppur allargata, e non è ciò che qualcuno può pensare.

PUPO E IL RAPPORTO CON LE TRE FIGLIE

“Io ho tre figlie, due con mia moglie e una non con Patricia ma con un’altra donna. – spiega Pupo a Live, Non è la d’Urso, che continua – Se voi conosceste la mia famiglia e le mie figlie e voi faceste un paragone con quelli di altri colleghi la discussione finirebbe subito perché ho una famiglia esemplare. Tutte persone normali, il più anormale sono io.” Pupo ammette che quello con le sue figlie è un rapporto bellissimo e che Ilaria, Clara e Valentina sono ragazze per nulla viziate che mai gli hanno chiesto soldi o abiti firmati. “Io amo le mie compagne uguale con i figli, sono innamorato pazzamente di loro, faccio l’amore con loro allo stesso modo, in maniera normale. Ma ormai facciamo l’amore una volta al mese! Non parliamo di cose di basso livello.” ha chiarito infine Pupo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA