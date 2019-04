PATRICIA ABATI, FIDANZATA PUPO/ “Se avesse un altro me ne andrei” (Non è la D’Urso)

Patricia Abati è la fidanzata di Pupo, il cantante ospite della quarta puntata di “Live – Non è la D’Urso” in onda mercoledì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Enzo Ghinazzi è pronto a raccontarsi nel talk show di Barbara D’Urso tra vita pubblica e privata. Non è un segreto che il cantante di “Gelato al cioccolato” vive una relazione poliamorosa con la moglie Anna Ghinazzi e la manager Patricia Abati conosciuta nel 1989. Una lunga storia d’amore quella nata tra Patricia Abati e Pupo che dal 1989 sono inseparabili. Sulla donna si conosce davvero poco, se non che è di origini francesi e che in passato è stata sposata con il proprietario di uno studio di registrazione. Proprio presso questo studio di registrazione i due si sono incontrati e non si sono più lasciati! Proprio come la moglie di Pupo, anche Patricia non è una grande amante dei social, anche se ha un profilo Facebook che utilizza rarissimamente.

Pupo e Patricia Abati: insieme dal 1989

La donna è una grandissima amante di animali. Tra i suoi preferiti ci sono i gatti e cani e si è sempre schierata a favore della protezione degli animali contro abbandoni e maltrattamenti. La scintilla tra Pupo e Patricia è scoppiata nel 1989 quando entrambi erano sposati; lei ha lasciato il marito, mentre Pupo ha cominciato la sua storia d’amore a tre. Una storia d’amore alla luce del sole, senza alcuna gelosia visto che sia Patricia che Anna sono a conoscenza della cosa. Anzi il cantante ha più volte raccontato di provare un amore diverso per la manager e fidanzata e di non essere pronto ad accettare alcun tipo di tradimento. “Se Patricia avesse un altro uomo me ne andrei” ha fatto sapere il cantante, che ha precisato: “Io sono molto maschio! Mi assumo tutte le responsabilità, sono affidabile come pochi altri perché ho un enorme complesso di superiorità, che mi ha salvato nella vita da umiliazioni umane e professionali. Sono un presuntuosetto, conscio di aver limiti incredibili. Come quello di non concepire la presenza di altri uomini, oltre me, nella coppia”.

