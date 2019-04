Irene Arcos è Veronica/ Chi è? Il Molo Rosso: “La cosa più potente che abbia fatto!”

Irene Arcos è tra le interpreti de Il Molo Rosso, in onda da oggi, mercoledì 3 aprile 2019, sulla seconda rete di Casa Rai con la sua prima puntata. Qual è la trama della serie? Tutto avrà inizio con il ritrovamento del cadavere di Oscar (interpretato da Alvaro Morte). Esaminando i suoi effetti personali, la moglie Alejandra (interpretata da Veronica Sanchez) scoprirà che il marito da anni aveva anche una relazione con un’altra donna, Veronica (Irene Arcos). La moglie quindi, sotto falsa identità, deciderà di conoscerla e di andare a vivere da lei. Da questo momento, partirà il racconto delle due protagoniste, facendo emergere la doppia vita di Oscar, continuamente presente per mezzo dei flashback. Irene è una delle grandi rivelazioni della stagione grazie agli ultimi ruoli televisivi. Intervistata da cadenaser.com, si è definita una femminista: “A volte il termine femminista è male interpretato. Sembra che le donne vogliano essere al di sopra dei diritti degli uomini ed è assolutamente falso”, racconta.

Irene Arcos: “Sono una femminista!”

Irene Arcos, si reputa una vera femminista anche per merito della madre che ha avuto modo di farla sentire parte integrante della società, fin dal principio. “Devi accettare te stesso, ma anche capire come sei nella società. Mi è capitato di arrivare a un lavoro e di essere pagata di meno per essere una donna. E il mio compagno, che ha fatto lo stesso lavoro, mi ha dato una parte del suo stipendio per abbinare il nostro lavoro”. L’attrice ha spiegato che il femminismo ai giorni d’oggi può quasi essere considerato una moda anche se, per fortuna “le donne stanno finalmente acquisendo posizioni di potere”. L’attrice ha confidato che avrebbe avuto lo stesso identico pensiero anche se fosse nata uomo: “Certo, sì. Vengo da dove vengo e mi hanno educato dove mi hanno educato, quindi penso allo stesso modo. Non si tratta solo di femminismo, si tratta di valori della vita”.

Il Molo Rosso, Irene Arcos interpreta Veronica

Nella nuova serie che interpreta da stasera sulla seconda rete di Casa Rai, proprio le donne giocano un ruolo centrale: “I registi sono stati uomini e hanno voluto dare potere alle donne. Non si tratta di essere un uomo o una donna, ma di essere aperti a tutto e credere nell’uguaglianza”, racconta Irene Arcos. Ne Il Molo Rosso, interpreta Veronica, una donna molto libera che rompe tutti gli schemi. Per raggiungere l’apice più alto della sua carriera, ha dovuto lavorare sodo, dopo più di undici anni tra provini e casting, talvolta venendo anche respinta. Se tornasse indietro però, sarebbe pronta a fare tutto ciò che ha fatto, pur di arrivare a conquistare questo ruolo, fondamentale per lei. “È valsa la pena aspettare di incontrare una donna come Veronica. È stata la cosa più potente che ho fatto professionalmente e personalmente”, ha concluso. L’appuntamento con la prima puntata della nuova serie, è quindi rinnovato per stasera, a partire dalle 21.25 circa, sulla seconda rete di Casa Rai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA