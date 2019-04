Meghan Markle e Harry/ Ai ferri corti con William e Kate? I duchi di Cambridge…

Tra Meghan Markle e Harry e il Principe William e Kate Middleton non sembra più esserci quella simpatia che si respirava all’inizio della storia d’amore tra il secondogenito di Carlo e Diana e l’ex attrice. Il gesto di Meghan e Harry di aprire un proprio account Instagram, infatti, rappresenterebbe il segnale dei rapporti tesi tra le due coppie reali. Separandosi ufficialmente dal profilo della famiglia reale, Harry e Meghan scelgono una strada meno informale rispetto a quella dell’erede al trono e della sua consorte. Un gesto che arriva quando ormai mancano poche settimane alla nascita del Royal Baby il cui arrivo nel mondo, probabilmente, potrebbe essere annunciato attraverso un post pubblicato sul nuovo profilo social di mamma Meghan e papà Harry. Il divorzio, dunque, di Meghan e Harry da William e Kate è ormai ufficiale. Ad alimentare i rumors su un rapporto non più idilliaco tra le due coppie, poi, sarebbe la scelta dei duchi di Cambridge di partire a breve per le vacanze.

WILLIAM E KATE ASSENTI ALLA NASCITA DEL FIGLIO DI MEGHAN MARKLE E HARRY?

Come accade ogni anno ad aprile, il Principe William vorrebbe portare la moglie Kate Middleton e i loro tre figli in vacanza. La coppia reale, infatti, è solita concedersi qualche settimana di relax sulle Alpi Francesi, precisamente nel Norfolk, in una delle case che la Regina Elisabetta possiede a Sandrigham. Una scelta che, tuttavia, starebbe alimentando rumors sui rapporti tesi a corte tra Meghan e Kate. I duchi di Cambridge, infatti, partirebbeo poche settimane prima della nascita del primogenito di Harry che dovrebbe venire al mondo a fine aprile. In realtà, la scelta di recarsi sulle Alpi Francesi permetterebbe a William e Kate di raggiungere facilmente Londra qualora il nuovo Royal Baby decidesse di fare il suo ingresso a corte in anticipo. Tra i due fratelli, dunque, c’è davvero tensione? William e Harry sono sempre stati molto legati: insieme hanno affrontato il terribile dolore della morte della madre e, in Inghilterra, sono sicuri che neanche eventuali problemi tra le rispettive consorti rovineranno il rapporto.

