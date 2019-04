THE ROOKIE / Anticipazioni del 6 aprile 2019: Chen rivela il rapporto con John

THE ROOKIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 6 aprile 2019, verranno trasmessi due nuovi episodi della serie poliziesca The Rookie, in prima visione assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo “Il piano B” e “Lo scambio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: John Nolan (Nathan Fillion) non se la passa bene al lavoro e con il suo matrimonio. Dopo essere stato lasciato dalla moglie, assiste all’arresto di un rapinatore da parte di un poliziotto. Decide così di iscriversi in Accademia e nove mesi dopo varca le soglie del Dipartimento di Los Angeles. Il resto dei colleghi però non lo vede di buon occhio, a partire dal sergente Wade (Richard T Jones). Non è però l’unico novellino, visto che fra gli altri c’è anche il figlio di un Comandante IA, Jackson West (Titus Markin). Nella prima mezzora di lavoro, la squadra dei novellini fa fronte a diversi problemi, fra cui anche l’abbandono di un bambino all’interno di un’auto bollente. Solo alla fine del turno si scoprirà che Nolan e la collega Chen (Melissa O’Neil) si frequentano da tempo. Badford (Eric Winter) scopre invece che la moglie tossicodipendente potrebbe mettere in pericolo una missione contro i trafficanti. Nolan e Bishop si uniscono alla squadra e riescono a fermare uno dei complici in fuga. John però farà l’errore di lasciare la collega da sola e si guadagnerà una strigliata dal Sergente. Per questo decide di licenziarlo, ma Anderson (Mercedes Masohn) crede che potrebbe essere un valido poliziotto ed approva il suo ritorno in squadra.

Tempi duri per la moralità di John, mentre Chen viene affidata a Wringley (Joe Williamson) perché le faccia da mentore. Lopez (Alyssa Diaz) decide invece di coprire l’errore commesso da West durante la sparatoria precedente, ma questo implica prendere solo chiamate ad alto rischio durante il turno. Dopo l’arresto di un uomo, West e Lopez si imbattono nel criminale che stanno cercando da qualche tempo: il corpo a corpo successivo permette al cadetto di ottenere una lode dal Sergente. Wringley intanto sembra non aver intenzione di correre pericoli, ma Chen gli impone di rispondere alla chiamata di Nolan. Solo alla fine del turno si scoprirà che in realtà era un test. Nel frattempo, John danneggia la sua pattuglia e riceve l’ennesimo rimprovero da Bishop (Afton Williamson), anche se riuscirà a salvare la vita ad una sposa in fuga. Finirà però in crisi non appena inizierà a seguire il caso di una donna scomparsa, cosa che gli permetterà di conquistare tante scartoffie da compilare.

ANTICIPAZIONI DEL 6 APRILE 2019

EPISODIO 3, “IL PIANO B” – Durante l’inseguimento di alcuni ladri che hanno appena rubato del denaro, Nolan finisce per fare l’ennesimo errore, perdendo la refurtiva. Le indagini dimostrano che i rapinatori hanno già realizzato dei colpi in altre banche. Intanto, Bradford ritorna in servizio non appena guarite le ferite. Dovrà però aiutare ancora la moglie per i suoi problemi di droga e svela a Chen che un tempo la donna faceva parte della Narcotici. Si inizia a scoprire quindi un retrosce ed un possibile motivo che spieghi quanto stia accadendo alla sua famiglia. West e Lopez invece sembrano considerare un futuro all’esterno della Polizia.

EPISODIO 4, “LO SCAMBIO” – I test non sono finiti per i novellini del Dipartimento: questa volta Gray vuole vederli in coppia con gli altri mentori. Chen viene quindi assegnata a Bishop, mentre West finisce in pattuglia con Bradford e John con Lopez. L’esercizio prevede inoltre che i principianti ottengano tutte le informazioni possibili sugli istruttori. Durante la ricerca di un prigioniero in fuga, Bradford scopre le paure di West e decide di indirizzarlo verso uno specialista che possa aiutarlo. Intanto, Chen è costretta ad intervenire quando Bishop sembra mettere a rischio la sua relazione con John.



