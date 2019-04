Deva Cassel, spot D&G/ Video, con mamma Monica Bellucci somiglianza impressionante!

Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, in questi giorni sta facendo risplendere la meravigliosa Ravello, in Costiera Amalfitana, teatro del nuovo spot Dolce & Gabbana che la vede protagonista indiscussa. Al centro delle riprese, il nuovo profumo targato D&G e che vede proprio la giovane figlia dell’attrice italiana e dell’attore e produttore cinematografico francese dal quale ha divorziato nel 2013. Sono appena pochi secondi, quelli immortalati dalla telecamera di un telefonino e che immortalano proprio la giovane Deva nel corso delle riprese dello spot. Lei è magnifica, esattamente come la madre della quale sembra aver ereditato proprio la bellezza e la grande somiglianza. Capelli neri lunghi a circondarle il viso, la ragazza è vestita con un abito bianco e scarpe sportive del medesimo colore. Nonostante i suoi 15 anni, pare abbia già aver incantato coloro che erano presenti a Ravello in occasione delle riprese, senza passare affatto inosservata.

DEVA CASSEL INCANTA RAVELLO CON LA MAMMA MONICA BELLUCCI

Con la giovane Deva Cassel era presente per le strade della cittadina in provincia di Salerno anche la madre Monica Bellucci. Deva è stata scelta per la nuova campagna di lancio del profumo firmato dai due stilisti italiani. Sono stati proprio Dolce e Gabbana a scegliere come location questi luoghi incantati della nostra Italia, che ora più che mai risplendono di maggiore bellezza anche grazia alla presenza della promettente 15enne che sembra stia seguendo proprio le orme dei suoi genitori. Dopo essere stata impegnata nelle riprese, Deva si è concessa a sorrisi e fotografie prima di dirigersi dal centro a Villa Rufolo. Ad accompagnarla mamma Monica, che anche lei in abito bianco, ha deciso di accompagnare la figlia nella sua avventura lavorativa che con ogni probabilità lascerà a bocca aperta il pubblico anche per via dell’impressionante somiglianza.





