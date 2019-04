“Fedez ha bisogno di un esorcismo”/ Gli ultra cattolici veneti: “Venga a confessarsi”

«Fedez ha bisogno di un esorcismo». A parlare è Lorenzo Damiano, presidente dei Pescatori di Pace. A pochi giorni dall’arrivo del rapper in Veneto per due concerti, arriva l’invito alla conversione da parte del movimento cattolico. I due avevano polemizzato dopo le dichiarazioni sugli omosessuali. «Gay contro natura? E uno che cammina sull’acqua non lo è?», aveva dichiarato Fedez nei giorni del Congresso della famiglia di Verona. Abituato a sentirsi dire di tutto per via della sua celebrità, il cantante di certo non si aspettava di essere invitato a sottoporsi ad un esorcismo. Ci hanno invece pensato i Pescatori di Pace in vista dei concerti del 13 e 14 aprile a Padova e Conegliano (Treviso). «Lo invito a venire a messa con me e magari a confessarsi per cancellare il suo continuo peccare», ha dichiarato Lorenzo Damiano, come riportato da Tgcom24. Per il presidente del movimento cattolico, «Fedez è un ragazzo che ha un bisogno estremo di Dio».

“FEDEZ HA BISOGNO DI UN ESORCISMO”

Secondo Lorenzo Damiano, Fedez dovrebbe subito «allontanarsi da tutto ciò che lo porta a mettersi contro il Signore» e farlo «per se stesso, per la sua anima e per il bene della sua famiglia». Come riportato da Tgcom24, il presidente del movimento cattolico Pescatori di Pace ha affermato «che il mondo nel quale è entrato» Fedez «comporta dei prezzi da pagare, dei ticket di benvenuto per restare sulla cresta dell’onda e continuare ad avere successo». E fa un esempio: «Stare dalla parte delle lobby massoniche per esempio». Quindi Damiano ha invitato il marito di Chiara Ferragni a «ricordarsi che tutto questo non è per sempre e deve cominciare a lavorare per la sua conversione adesso». Per questo ha ribadito un concetto che aveva espresso anche in passato riguardo il bisogno di conversione di Fedez. «Ho detto in passato che secondo me ha bisogno di un esorcista per pulirsi da ciò di cattivo che lo contamina e oggi ne sono sempre più convinto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA