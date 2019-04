Made in Sud 2019/ Stefano De Martino e Fatima Trotta ballerini (8 aprile)

Lunedì 8 aprile, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con il divertimento targato Made in Sud 2019, giunto alla sesta puntata. Sul palco, a guidare la lunga schiera di comici che si alterneranno per tutta la puntata, ci saranno gli ormai immancabili padroni di casa Stefano De Martino e Fatima Trotta che, oltre a presentare i vari sketch della serata, saranno i protagonisti di alcuni momenti musicali trasformandosi in ballerini sulle note della musica di Frank Carpentieri, autore con Nando Mormone e Antonio De Carmine “Principe” anche della sigla “Made in Sud 2019” cantata da Rocco Hunt, Franco Ricciardi e Edoardo Bennato e con le coreografie di Fabrizio Mainini. Con loro ballerà anche il corpo di ballo di Made in Sud 2019.

MADE IN SUD 2019: LA SCALETTA DELL’8 APRILE

Tra un’esibizione e l’altra, ci saranno anche e incursioni di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. L’ospite della serata sarà Enzo Avitabile. Tante le gag che il pubblico potrà vedere nel corso della serata: Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni, Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani, gli Arteteca, Matranga e Minafò insieme a “Gianni l’attore”. Spazio, inoltre, anche a Manu e Luca, I Ditelo Voi, Enzo e Sal, Maria Bolignano, Mino Abbacuccio, Tommy Terrafino, Max Cavallari , Mariano Bruno, Luisa Esposito e Floriana De Martino, Francesco Albanese, Ettore Massa, i Radio Rocket, Emiliano Morana, Roxy Colace, i Sud 58 , Enzo Fischetti , Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio, Marco Capretti e Peppe Iodice.

MADE IN SUD 2019: GINO FASTIDIO ASSENTE

Uno degli argomenti caldi della settimana è stato il diverbio avvenuto dietro le quinte tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio. Come riferisce LaPresse che pubblica un comunicato di Tunnel Produzioni, tra i due non ci sarebbe stata nessuna rissa o aggressione e ci sarebbe stato già un chiarimento in merito a “piccoli diverbi che l’artista Gino Fastidio avrebbe avuto con alcuni suoi colleghi, tra cui Elisabetta Gregoraci”. Di ciò, si legge ancora nella nota, “il comico Gino Fastidio ha chiesto scusa ad Elisabetta Gregoraci. I due – aggiunge Tunnel Produzioni – si sono sentiti telefonicamente e il piccolo incidente è stato superato. Profondamente dispiaciuto, Gino Fastidio si è scusato anche con la produzione e con i suoi colleghi”. Gino Fastidio sarà assente dalla trasmissione per alcune puntate “a causa di questi problemi personali che hanno generato il suo disagio di lunedì scorso. Al più presto, quindi, tornerà nel programma“.



