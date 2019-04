MADE IN SUD 2019/ Stefano De Martino e Fatima Trotta: siparietti con Peppe Iodice

Lunedì 1° aprile, in prima serata su Raidue, nuovo appuntamento con Made in Sud, lo show comico della Rai che, in questa nuova stagione, sta portando a casa un incredibile successo soprattutto tra i giovani. Il cambio della guardia, infatti, sta portando i suoi frutti. L‘arrivo di Stefano De Martino, padrone di casa insieme allo storico volto di Fatima Trotta, ha portato quel pizzico di freschezza necessaria per ravvivare la trasmissione. Al loro fianco, ci sono, poi, Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci, pronti alle loro improvvise incursioni. La scorsa puntata è stata così seguita da 1.931.000 spettatori pari al 9.4% di share. Ascolti leggermente in calo rispetto alla settimana prima quando la trasmissione era stata seguita da 2.030.000 spettatori pari al 9.9% di share ma comunque in linea con le aspettative della rete.

MADE IN SUD 2019: NUOVI SIPARIETTI TRA STEFANO DE MARTINO E PEPPE IODICE

Uno dei punti di forza di Made in Sud 2019 e che piace molto al pubbico di Raidue è quello dedicato ai siparietti tra Stefano De Martino e Peppe Iodice. Il comico, infatti, sin dalla prima puntata, con il benestare del conduttore, si diverte a commentare il gossip che ruota intorno alla vita privata di Stefano e al suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Non mancano, poi, le battute tra Stefano e Fatima Trotta nonchè i momenti musicali animati dalle musiche di Frank Carpentieri e dalle coreografie di Fabrizio Mainini a cui partecipano anche Stefano che sfoggia le sue doti da ballerino e Fatima. Sul palco, poi, si alternano tutti i comici dando vita ad una serata ricca di divertimento e ironia.

MADE IN SUD 2019: LA SCALETTA DELLA SERATA

Sul palco di Made in Sud 2019, questa sera, saliranno Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani con i loro monooghi. Spazio, poi, agli sketch di: Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni, ai “Neo Genitori” Monica e Enzo (gli Arteteca), ai Matranga e Minafò insieme a “Gianni l’attore” e Ivan Fiore, i “figli dei separati” Manu e Luca, e ai tre chirurghi interpretati da I Ditelo Voi. E ancora: Enzo e Sal, Maria Bolignano alias “Romilda”, Mino Abbacuccio “l’amico degli animali”, il “parcheggiatore” Tommy Terrafino, Max Cavallari nei panni della signora Olga di Varese, Mariano Bruno che interpreterà il nuovo personaggio “Carletto il galletto”, Luisa Esposito e Floriana De Martino che porteranno in scena la coppia Donna Annalisa e Patrizia. Infine, saliranno su paco: Francesco Albanese, Ettore Massa, i Radio Rocket, Emiliano Morana, Gino Fastidio, Roxy Colace, i Sud 58, i proverbi del professore Enzo Fischetti, Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio e Marco Capretti.



