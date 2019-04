PRINCE ZORRESI, CHI È IL FIDANZATO SERENA RUTELLI/ Per la prima volta separati…

Prince Zorresi è il fidanzato di Serena Rutelli, la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli tra le protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello 16 in partenza da lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. La figlia “nota” dell’ex sindaco di Roma e della conduttrice di “Forum” è pronta a varcare la famosa porta rossa del reality show lasciando fuori il suo amatissimo fidanzato da cui è inseparabile. La coppia, infatti, da quando si è conosciuta è davvero unita e per la prima volta i due piccioncini dovranno dirsi “ciao” visto che Serena ha accettato di mettersi in gioco vivendo l’esperienza televisiva del Grande Fratello. Nonostante il parere contrario dei genitori, Serena ha voluto ugualmente iscriversi ai provini del GF convincendo gli autori che senza pensarci un attimo l’hanno inserita nella rosa dei concorrenti della sedicesima edizione.

Chi è Prince Zorresi, il fidanzato di Serena Rutelli

Prince Zorresi è il fidanzato di Serena Rutelli. Classe 1998, Prince è nato il 27 marzo a Roma, anche se le sue origini richiamano ai calori caldi del Senegal. Sin da bambino Prince ha avuto una grandissima passione per il pallone; una passione che crescendo si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Oggi, infatti, il fidanzato di Serena Rutelli è un calciatore affermato con diverse esperienze in varie squadre dei campionati minori. Nonostante abbia soli 21 anni, Prince può vantare un curriculum di tutto rispetto con esperienza calcistiche presso la squadra della Salernitana, Latina, Vicenza fino all’ultima squadra dell’Audace Calcio di Verona dove ricopre il ruolo di difensore.

L’Amore social

Per quanto riguarda la vita privata, Prince Zorresi è felicemente fidanzato con Serena Rutelli. Non è ben chiaro da quanto tempo i due siano legati sentimentalmente, ma una cosa è certa: si amano alla follia. La conferma arriva dalle tantissime foto pubblicate sul profilo Instagram della figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, che si lascia andare a dediche davvero dolcissime. In una delle ultime foto, infatti, Serena ha scritto: “La mia felicità” con tanto di emoticon a forma di cuore. Tra i commenti c’è anche quello di Prince Zorresi che scrive: “Questa nana la amo pazzamente”. Un amore che ora per la prima volta sarà messo a dura prova, visto che Serena è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello dove sappiamo tutto è possibile!



