Roberta Bruzzone/ Il vademecum contro le “sanguisughe” (S’è fatta notte)

Roberta Bruzzone, oltre ad essere presente a bordo campo ogni sabato sera per Ballando con le stelle, svolge appieno la sua principale attività di criminologa e psicologa forense. In tarda serata oggi, sarà anche ospite di Maurizio Costanzo, durante il nuovo appuntamento con S’è fatta notte. Nel frattempo, continua la presentazione in giro per l’Italia del suo volume dal titolo “Io non ci sto più”, la prossima data utile sarà quella di venerdì 12 aprile, alle ore 16.30 presso le suore della carità, istituto femminile “San Giuseppe”, via Vescovo Morabito, Polistena (RC). All’incontro interverranno oltre che la Bruzzone, anche Piero Cullari, Gian Pietro Fiore e Raffaella Rinaldis. Ma di cosa parla il libro della più amata criminologa investigativa della televisione? È un importante vademecum in grado di farti riconoscere i manipolatori affettivi e le classiche sanguisughe” della vita degli altri. Tramite questo prezioso manuale, la Bruzzone fa comprendere al lettore come tornare ad essere padroni della propria vita.

Roberta Bruzzone ospite di S’è fatta notte

Lo scorso 29 marzo, Roberta Bruzzone è intervenuta per presentare il suo libro a Castel Gandolfo. Proprio in quella occasione, il sindaco Milva Monachesi, ha dedicato parole di stima nei confronti della nota criminologa: “Credo – ha detto – che avere nella nostra Città la dottoressa Roberta Bruzzone rappresenti un importante momento di riflessione contro il femminicidio e la violenza di genere. È un tema che ci troviamo spesso ad affrontare proprio con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le tante donne che necessitano di supporto morale e psicologico”. A moderare il dibattito è stata la giornalista Chiara Rai, che a tal proposito aveva dichiarato come riporta OsservatoreItalia: “Roberta Bruzzone ha delle competenze professionali uniche nel suo genere oltre ad avere in carico come perito e consulente i casi di cronaca nera più famosi d’Italia degli ultimi anni. È amata da tutti per la sua schiettezza ed è diventata una delle massime esperte di criminologia investigativa e psicologia forense degli ultimi tempi. Intervistarla per me che la seguo da molti anni significa contribuire ad arricchire un bagaglio personale e a trasmettere qualcosa a chi avrà il piacere di ascoltarci”.

