Fedez e Chiara Ferragni/ L’accusa: “Esorcismo? Nel loro modo di vivere c’è Satana”

Fedez e Chiara Ferragni hanno bisogno di un esorcismo? Alla fine sembra proprio che il loro stile di vita sia poco adeguato e addirittura comandato da Satana, almeno alla luce delle ultime esternazioni e le accuse che hanno travolto la coppia sin dallo scorso incontro delle famiglie in quel di Verona. E’ stato proprio allora che il presidente del movimento ultra cattolico Pescatori di Pace, Lorenzo Damiano, ha invitato Fedez alla conversione lasciandosi aiutare addirittura da un esorcista. A dare fastidio erano state le dichiarazioni del rapper riguardo agli omosessuali proprio nei giorni del Congresso della famiglia che si è tenuto a Verona. All’epoca Fedez aveva risposto con un video su Instagram al grido di: “Gay contro natura? E uno che cammina sull’acqua e resuscita non lo è?”. Lo stesso Damiano aveva poi parlato del “mondo in cui Fedez è entrato, lo stesso in cui per entrare ci sono dei prezzi da pagare, dei ticket di benvenuto per restare sulla cresta dell’onda e continuare ad avere successo. Stare dalla parte delle lobby massoniche per esempio”.

LA RISPOSTA DI DON ANTONIO MATTATELLI

Damiano lo aveva invitato alla Conversione e, magari, ad un esorcismo e proprio su questo ha avuto modo di rispondere l’esorcista Don Antonio Mattatelli che intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 a I Lunatici ha confermato che la sua vita non è “normale” e che sicuramente dietro il suo modo di fare c’è proprio il maligno e lo stesso vale per sua moglie che dovrebbe un po’ mettersi da parte e influenzare gli altri con qualcosa di più integro e non basandosi sull’effimera e passeggera bellezza: “In fin dei conti è una pedina più grande di lui. Uno che va in un supermercato per fare una festa… perché lo fa? Dietro questo meccanismo c’è Satana, dietro questo modo di intendere la vita c’è. Fedez avrebbe bisogno di aiuto spirituale e di una buona confessione“. Le sue parole per Chiara Ferragni non sono così cattive visto che riguardano solo la sua voglia di apparire senza tenere presente “che conta la bellezza interiore. Quando la Ferragni tra 100 anni avrà una malattia o diventerà decrepita che farà? Chiederà l’eutanasia?”. Non c’è dubbio, il loro sistema di valori è marcio, la coppia capirà tutto questo e prenderà seri provvedimenti? Don Antonio Mattatelli sembra pronto ad aiutarli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA