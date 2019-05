Alina Sanchez/ Foto, la bella cubana non si lascia andare sui social (Ciao Darwin)

Come ha trascorso le ultime due settimane Alina Sanchez? La nota pantera nera di Ciao Darwin 8 non intende svelare la sua quotidianità sui social, dove le foto che la riguardano sono anche meno del solito. Un solo scatto da dare in pasto a tutti i followers in attesa di poterla ammirare ancora una volta, anche se a distanza. Per fortuna la posa compensa qualsiasi assenza: stivaletto corto con tacco a spillo, costume di scena con paillettes dorate ed uno sguardo che non ha bisogno di alcuna spiegazione. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

Alina Sanchez, Ciao Darwin: la risposta a un ammiratore…

Fra proposte di matrimonio e una serie di “bellissima”, la ballerina di Ciao Darwin Alina Sanchez però ha scelto di rispondere solo ad un ammiratore in particolare. “Sei davvero incantevole”, scrive fra i commenti, “ne ho viste di belle ragazze a Cuba, ma la più bella sta in Italia”. E le sue parole devono proprio aver colpito Alina, visto che risponde nel giro di poco con un cuoricino trafitto ed emoji di gratitudine. Non ha fortuna invece un fan più audace che approfitta della parentesi per chiedere alla ballerina di poter parlare in privato.

Una bellezza travolgente

Visualizza questo post su Instagram 𝕭𝖚𝖔𝖓 𝖘𝖆𝖇𝖆𝖙𝖔 𝖒𝖎 𝖌𝖊𝖓𝖙𝖊 𝖑𝖎𝖓𝖉𝖆 💎 Un post condiviso da 𝖆𝖑𝖎𝖓𝖆 𝖘𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊𝖟 (𝖈𝖔𝖐𝖎 ) (@alinacoki) in data: Apr 27, 2019 at 6:35 PDT





