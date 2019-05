Ambra Lombardo vs Kikò Nalli: amore finito?/ Confronto al Grande Fratello 16

Tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è atteso un nuovo e imperdibile incontro

Ambra Lombardo, l’ex gieffina, dopo aver raccontato del suo stalker a Mattino 5, tornerà infatti nella casa del Grande Fratello 16 per parlare delle ultime polemiche sulla loro neonata storia d’amore e delle recenti reazioni di Tina Cipollari: è notizia dei giorni scorsi che l’opinionista di Uomini e Donne si sia scagliata, a mezzo social, nei confronti di chi l’ha accusata di manipolare suo figlio, oggi contrario relazione tra suo padre Kikò e la professoressa. “Sentir parlare di manipolazione accostata al mio nome mi fa accapponare la pelle. “Manipolare un figlio” significa raggirarlo, controllarlo, ancor peggio usarlo per i propri scopi personali”, si è affrettata a precisare in quell’occasione la Cipollari con un lungo post su Instagram. “È una cosa orribile, non avrei mai il coraggio di poterlo fare”, Ci saranno le sue dichiarazioni al centro del nuovo incontro fra Kikò e Ambra?

Karina Cascella vs Ambra: “Se non avessi baciato Kikò…”

Anche se i telespettatori sperano che Ambra Lombardo e Kiko Nalli possano dare vita a un nuovo capitolo di quella che ad oggi è la storia d’amore mediatica più intensa fra quelle nate nella casa del Grande Fratello 16, al centro del loro incontro potrebbero esserci le nuove polemiche che hanno investito la professoressa. Secondo il figlio di Nalli, l’ex gieffina avrebbe utilizzato la storia d’amore con suo prede per questioni di business, un parere condiviso anche da Karina Cascella, che ieri pomeriggio ha detto la sua a Domenica Live: “Se tu non avessi baciato Kikò a quest’ora non faresti tutti i palinsesti Mediaset, se non avessi baciato Kikò di cosa avremmo parlato?”, ha tuonato l’opinionista ospite di Barbara D’Urso. Ma quando Ambra Lombardo si è detta certa che si sarebbe parlato della sua personalità, la Cascella ha rincarato la dose, supportata dagli altri protagonisti del parterre.

L’accusa ad Ambra Lombardo:”Hai già un’agenzia…”

Ambra Lombardo è una stratega? Di questo e di tanto altro questa sera si parlerà al Grande Fratello 16, dove la professoressa potrà riabbracciare il suo amato Kikò Nalli. Ma se il pubblico continua a seguire con entusiasmo la love story tra i due gieffini, lo stesso non vale per Karina Cascella, che, nell’attacco che ieri ha riservato alla professoressa, ha sottolineato la sua voglia di apparire di fronte alle telecamere. “Raccontaci il tuo percorso, raccontaci, cosa hai dato nella casa? – ha tuonato l’opinionista – Barbara, lei è furba, ha anche già un’agenzia immagino. Tu fai l’insegnante o ti serve un’agenzia?”, ha chiesto la Cascella. “Comunque – ha aggiunto poco dopo – fai la stratega perché se Kiko ti fosse piaciuto tu l’avresti baciato prima. Che ti ha consigliato il tuo agente? Fuori dalla casa nessuno ti avrebbe intervistato”.



