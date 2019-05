Amici 2019/ Mameli eliminato? Giordana lo attacca: “sei piccolo così”

Chi sarà eliminato tra Mameli e Umberto nella prossima puntata del serale di Amici 2019? La sfida tra il cantante e il ballerino della squadra bianca appassiona non solo il pubblico del serale del talent show di Maria De Filippi, ma anche gli altri concorrenti che non perdono occasione per dire la propria opinione. In particolare, Giordana, dopo aver dato tregua a Mameli la settimana scorsa, è tornata all’attacco elogiando il talento di Alberto. “Capisci che tu non canti? Non ti vergogni? Sei di una pochezza. Dire ad Alberto che canta con le basi e i cori è una vergogna. La Bertè voleva dimostrare che c’era una discrepanza, un abisso tra di voi. Canta senza tune, vediamo se sei intonato! Ti sto dicendo la verità. Sto criticando il tuo atteggiamento. Sei piccolo così. Alberto non canta con i cori“, ha detto la cantante che ha spiazzato Mameli che si è limitato a replicare così – “mi stai accusando”.

Amici 2019: Rafael e Vincenzo, chi vincerà la categoria danza?

Con Umberto a rischio eliminazione, il vincitore della categoria danza, secondo gli ultimi pronostici, dovrebbe essere uno tra Rafael e Vincenzo. Entrambi sono considerati due dei migliori talenti del serale di Amici 2019 anche se sono molto diversi. Se, infatti, Rafael è un meraviglioso ballerino classico, Vincenzo riesce anche a cimentarsi in stili diversi emozionando con coreografie molto diverse tra loro. Tra i due, però, a spuntara, potrebbe essere proprio Rafael con il pubblico che appare stanco delle continue polemiche tra Vincenzo e Loredana Bertè. Il ballerino della squadra bianca, apprezzato anche dagli insegnanti della scuola, su Instagram, ha ringraziato tutti coloro che lo stanno sostenendo. “Sono molto grato a tutti quelli che mi sostengono. Andiamo! Grazie mille all’Italia per avermi fatto sentire a casa”, ha scritto Rafael. A vincere la categoria danza, dunque, sarà proprio lui?

© RIPRODUZIONE RISERVATA