Maria De Filippi e Alfonso Signorini direttori di Canale 5?/ Indiscrezione e smentita

Maria De Filippi e Alfonso Signorini direttori di Canale 5? Secondo la versione web del settimanale Oggi, la prima potrebbe dirigere tutta la parte legata ai programmi serali mentre il secondo dovrebbe occuparsi dell’entertainment. A quanto pare, questa indiscrezione sarebbe incominciata a circolare tra i corridoi Mediaset, allertando non poco, gli addetti ai lavori. Ecco cosa si legge in dettaglio: “Secondo una teoria, la De Filippi conserverebbe la gestione e la conduzione delle sue trasmissioni, mentre Signorini lascerebbe la direzione di “Chi” al suo attuale vice, Massimo Borgnis (che è anche direttore di “Spy”, per il quale però sarebbe prevista la chiusura)”. Raggiunta proprio dalla rivista, Queen Mary ha tagliato corto rispondendo semplicemente “Bufala”. Nonostante questo, i ben informati stanno parlando di una trattativa simile che sarebbe già in corso da quasi due settimane proprio cercando di superare tutte le incertezze di Maria che infatti, oltre alla conduzione e l’ideazione delle sue trasmissioni, gestisce pienamente la società di produzione Fascino.

Maria De Filippi e Alfonso Signorini direttori di Canale 5? Nonostante non ci sia nulla di decisivo, secondo le indiscrezioni della versione web di Oggi, le cose potrebbero essere state proposte in qualche modo. “Alcuni fanno notare che l’ipotesi potrebbe essere stata ventilata circa un mese e mezzo fa, il 20 marzo, durante il “summit blindato” a casa di Marina Berlusconi di cui diede conto a suo tempo Dagospia”, si legge ancora. All’incontro avrebbero partecipato, oltre alla presidente di Fininvest e della Mondadori, anche suo fratello minore Pier Silvio, amministratore delegato di Mediaset e, per l’appunto, Maria De Filippi e Alfonso Signorini. A tal proposito, è arrivata anche la smentita del direttore di “Chi”. Il giornalista infatti, riprendendo l’indiscrezione lanciata tra le pagine di “Oggi”, ha commentato su Instagram: “Svegliarsi al mattino direttore di Chi e ritrovarsi direttore di Canale 5 la sera. Grazie. Ma sto bene dove sto. Peace and love”.

