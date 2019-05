Amici 2019/ Rudy Zerbi e la trappola per Giordana e Alberto

La finalissima del serale di Amici 2019 si avvicina sempre di più e la rivalità è sempre più evidente. Anche i professori hanno i propri preferiti tra gli allievi e sperano di poterli vedere in finale. Rudy Zerbi, in particolare, non nasconde la propria ammirazione nei confronti di Tish mentre non considera Giordana un vero talento. Proprio nei confronti della cantante della squadra bianca, Zerbi ha lanciato una nuova sfida. Dopo quella contro Tish, stavolta, il professore ha deciso di mettere l’una contro l’altro Giordana e Alberto. Zerbi ha deciso di affidare ad entrambi la canzone Blue degli Eiffel 65. Una scelta che ha fatto infuriare Giordana: “Passerò per arrogante ma non mi interessa – queste le parole della cantante dei Bianchi –; è come chiedermi di fare un’opera lirica. Ma, soprattutto, per dimostrare cosa? Per fare una figuraccia? Per una semifinale è veramente una follia! Vado a casa piuttosto! Ma come faccio? Mi posso giocare la semifinale con questo pezzo? Mi vuole mandare a casa ma non sarà così facile”. Giordana ha alzato i toni quando ha scoperto che Zerbi ha affidato a Tish Rudy Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper: “Ridicolo – ha commentato Giordana –, fa ridere! Che si aspetta? Che faccio Blue? Se ha capito un po’ come sono fatta, pensa che io vado lì e canto? Non ha capito proprio niente!”.

AMICI 2019: ALBERTO E VINCENZO TRADISCONO TISH

Nella prossima puntata del serale di Amici 2019 il pubblico scoprirà chi sarà l’eliminato tra Mameli e Umberto mentre gli altri allievi cominciano a pensare già alla semifinale. Tutti i concorrenti hanno voglia di arrivare fino in fondo. Nessuno, infatti, ha voglia di arrendersi ad un passo dal traguardo al punto che ognuno è pronto a “tradire” l’altro. Alberto e Vincenzo, in particolare, non considerano Tish all’altezza della semifinale. “Trovo Umberto e Tish fortissimi, ma non saprei chi mettere nella mia lista di concorrenti per la semifinale. Una scelta difficile, anche perché uno è un ballerino e l’altra è una cantante”, ha detto Vincenzo mentre Alberto Urso ha aggiunto – “Per me Vincenzo e Giordana sono i più forti”. Anche Giordana e Mameli, però, non pensano che Tish sia una delle migliori: “Non credo che Tish faccia dell’inedito il centro della sua personalità artistica. Sugli inediti posso fare la differenza” – ha detto Giordana mentre Mameli ha aggiunto – “Tish, dal punto di vista dei pezzi, non è ancora del tutto formata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA