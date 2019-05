Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: da Arrigo Sacchi a Francesco Gabbani

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 12 maggio, con una puntata ricchissima di ospiti. Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accontenterà i diversi gusti del proprio pubblico. Ci sarà, infatti, spazio per chi segue la politica, ma anche per gli amanti dello sport, della musica e dello spettacoo con diversi personaggi famosi che, alla scrivania del programma di Raiuno, racconteranno le nuove avventure professionali, ma anche aneddoti della propria carriera. Dopo Roberto Vecchioni, Alec Baldwin e Mara Maionchi che sono stati tra i protagonisti della scorsa puntata incollando davanti ai teeschermi 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre – dalle 22.38 alle 0.02 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.398.000 spettatori pari al 13.4% di share, chi saranno gli ospiti della puntata odierna? Si partirà con Carlo Calenda capogruppo della lista Pd-Siamo Europei. E ancora Roberto Saviano, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro “In mare non esistono taxi” e Don Mattia Ferrari, giovane vicario parrocchiale di Nonantola, nella Diocesi di Modena che ha scelto di imbarcarsi sulla nave “Mare Jonio”. Ma non finisce qui.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 12 MAGGIO

L’appuntamento odierno di Che tempo che fa sarà un appuntamento imperdibile per i tifosi del Milan. Fabio Fazio, infatti, celebrerà il leggendario Milan del 1989 con Arrigo Sacchi che sarà presto in libreria con l’uscita del suo libro: La Coppa Degli Immortali. Per lo spazio dedicato alla musica, ci sarà un grande ritorno ovvero quello di Francesco Gabbani che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “È un’altra cosa”. E ancora Luca Parmitano astronauta e militare italiano che partirà il 20 luglio prossimo per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale di cui diventerà Comandante da ottobre 2019. Spazio, poi, a Tito Stagno, telecronista della Rai che, 50 anni fa, raccontò lo sbarco dell’uomo sulla luna. Per ceebrare a festa dea mamma, ospiti di Fabio Fazio, saranno due mamme, ma anche due protagoniste assoute dea musica itaiana ovvero Iva Zanicchi e Orietta Berti.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

A seguire, ci sarà il consueto appuntamento con Il tavolo di che tempo che fa. Accanto a Fabio Fazio, otre a Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e al Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, ci saranno l’astronauta Luca Parmitano, Valeria Marini, Ronn Moss l’attore americano che ha interpretato per anni Ridge Forrester di “Beautiful” e che racconterà la carriera di musicista svelando i dettagli del tour mondiale “USA meet Italy” che prenderà il via proprio dall’Italia. Infine, ci saranno anche la cantante attrice e conduttrice Lodovica Comello, Teo Teocoli e Lello Arena.





