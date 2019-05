Daniele ha deriso Michael Terlizzi per la malattia?/ L’accusa di Valentina al GF 16

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2019 andata in onda lunedì sera, Barbara d’Urso ha confidato che in Casa ci potrebbe essere stato qualcuno che si sarebbe “divertito” a prendere in giro Michael Terlizzi, deridendolo per la sua malattia alle braccia. Dopo avere rimproverato aspramente Daniele per le offese omofobe ai danni di Cristian Imparato (a cui non ha chiesto nemmeno scusa), la ruspante conduttrice ha svelato che indagherà anche sulla questione prima di potersi esprimere. Ma chi ha preso in giro il figlio di Franco? A rivelare i dettagli della questione è stata Valentina Vignali. Chiacchierando in serata con Gennaro, il personal trainer ha menzionato nuovamente questo episodio, confidando che secondo lui la nostra Carmelita Nazionale, ce l’aveva proprio con chi derideva Michael per le sue “movenze” in quanto, come da lui stesso spiegato, non può girare le braccia. La “Vignalona”, replicando al biondino ha avanzato un nome: “Pure Daniele l’ha fatto”.

Grande Fratello 2019, ecco chi si è preso gioco di Michael Terlizzi

Chi risiamo! Dopo avere offeso Cristian Imparato, il ragazzo con la passione per le uova si diverte anche a deridere Michael Terlizzi per la sua malattia. Ed infatti, proprio secondo Valentina Vignali, anche Daniele avrebbe preso in giro il figlio di Franco. Barbara d’Urso comunque, si è ripromessa di indagare, per non lasciare questa spiacevole situazione irrisolta. Daniele Dal Moro sta portando avanti un gioco scorretto e pieno di scivoloni. S’interessa a Martina Nasoni ma continua ad avvinghiarsi a Valentina Vignali, offende Cristian Imparato ma dice di avere 80% di amici omosessuali. L’ultima? La presa in giro ai danni di Michael per la sua malattia. A questo punto, speriamo che la redazione del Grande Fratello 2019, possa indagare a fondo sulla questione e tirare fuori dei filmati che possano “incastrarlo”. Nel frattempo il buon Terlizzi, dopo avere saputo che qualcuno potrebbe essersi preso gioco di lui, ha messo le mani avanti affermando che potrebbe trattarsi sicuramente di un errore. Questo ragazzo è troppo buono…

© RIPRODUZIONE RISERVATA