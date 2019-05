Follettina Creation/ Video: Youtube, la setta e le voci diffamatorie (Ciao Darwin 8)

Follettina Creation questa sera metterà da parte il suo canale di Youtube per unirsi ai protagonisti del mondo del web di Ciao Darwin 8. Come se la caverà alle prese con la sfida più accesa della stagione, che vede il web contrapposto ai personaggi della tv? Molto nota sulla popolare piattaforma di streaming per la sua passione per le bambole reborn, Follettina, all’anagrafe Maria Grazia Catalano, di recente ha ottenuto una grande popolarità proprio sul piccolo schermo grazie a Barbara D’Urso, che lo scorso 24 aprile l’ha voluta come ospite del suo salotto pomeridiano su Canale 5. In quell’occasione, la youtuber ha conquistato tutto il pubblico di Mediaset grazie alla sua semplicità e a una coreografia improvvisata proprio accanto alla conduttrice; ma si è guadagnata anche qualche piccola critica da parte di chi non ha apprezzato il suo personaggio. Tuttavia, da quel momento la sua popolarità è cresciuta a dismisura e di recente ha addirittura pubblicato il suo primo singolo musicale, La Regina di YouTube. Nel videoclip ufficiale del brano, Follettina è affiancata da altri due protagonisti molto noti del mondo dei social, il primo è Il Contabileh, la seconda è La Diva del tubo, personaggio già noto su Canale 5 per la sua recente partecipazione a Ciao Darwin 8 tra le file delle Messaline. Di seguito, il video ufficiale del suo primo singolo su Youtube.

Follettina Creation e “la setta di Youtube”: finzione o realtà?

Fra poche ore sarà tra i protagonisti del mondo del web di Ciao Darwin 8 per sfidare, tra risate e divertimento, i personaggi della tv; ma Follettina Creation, al secolo Maria Grazia Catalano, è recentemente finita al centro di una vicenda dolorosa e surreale, che avrebbe investito anche suo marito. Lo svela Bitchyf.it, che attingendo a un reportage realizzato da Gianmarco Zagato proprio su Follettina, parla di una “setta di Youtube” che avrebbe annoverato in passato tra i suoi membri proprio l’amata youtuber. “Esisterebbe su YouTube una setta e Follettina era dentro questa setta – spiega Zagato nel documentario – Questo gruppo di persone di piccoli YouTubers passano il loro tempo facendo delle live per distruggere la vita delle persone nella vita reale e Follettina, decidendo di uscire, ne ha pagato le conseguenze”. La conseguenza dell’addio di Follettina, secondo l’indiscrezione, sarebbe stata la divulgazione del suo numero privato su internet, oltre alla diffusione di notizie del tutto fake sul conto di suo marito. Secondo le voci false e diffamatorie, l’uomo l’avrebbe tradita con una minorenne, ma i fatti sono stati smentiti da un amico della coppia, Il Contabileh (Andrea, ndr), che ha precisato: “La persona che l’ha detto non lo pensa perché suo marito l’ha conosciuto”. Ma chi è stato a diffondere queste voci sul web? A svelarlo è stata proprio Follettina Creation, come riporta Bitchyf: “Era una mia amica mi ha allontanato perché voleva che rompessi l’amicizia con lui (Andrea, ndr), perché loro due hanno litigato e lei mi voleva dalla sua parte”.

Video Follettina Creation

