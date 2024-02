Francesca Barra e Claudio Santamaria, chi sono i figli?/ Il dolore per l’aborto: “E’ un lutto sottovalutato…”

Francesca Barra e Claudia Santamaria, chi sono i figli: Renato, Emma, Greta e Atena

E’ ormai superfluo sottolineare come la notorietà tra mondo dello spettacolo e cronaca sia un fattore che accende la curiosità degli appassionati soprattutto sulle trame di vita privata. Molti avranno seguito nel tempo la splendida storia d’amore tra Francesca Barra e Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore si sono conosciuti nel 2017 e dopo appena un anno di relazione hanno deciso di convolare a nozze per suggellare ulteriormente l’unione.

Il matrimonio tra Francesca Barra e Claudio Santamaria è stato presto impreziosito dalla nascita di Atena, nel 2021. Si tratta della prima figlia per la coppia ma del quarto per la giornalista che ha avuto altri 3 figli dal matrimonio precedente: Renato, Emma e Greta. Dal 2005 al 2016 è stata legata a Marcello Molfino, il matrimonio è però giunto al termine ed oggi la giornalista è appunto legata a Claudio Santamaria.

Come anticipato, Francesca Barra ha avuto ben 4 figli: 3 nati dal matrimonio con Marcello Molfino, terminato nel 2016. Oggi è felicemente sposata con Claudio Santamaria, con il quale ha dato alla luce la sua quarta figlia, Atena. La giornalista ha però dovuto affrontare un lutto terribile nel 2019, quando per la prima volta ha provato a dare alla luce un figlio insieme all’attore, sposato l’anno prima.

Francesca Barra ha dovuto affrontare la terribile perdita del suo bambino, ancor prima di provare la gioia di vederlo nascere. Difficile immaginare il suo dolore, cos’ come quello del marito Claudio Santamaria. La giornalista e scrittrice affidò ai social un toccante messaggio, sottolineando non solo l’estrema sofferenza ma anche come a volte i giudizi possano ampliare ingiustamente il dolore. “Ho capito che siamo in tante ad aver provato questo dolore e ad esserci sentite sole. Molti pensano che tu non stia vivendo un vero lutto perché il bambino non è mai nato. Ma come?”. Queste le parole di Francesca Barra sui social – riportate da BlogTivvu – che poi aggiunse: “… E’ un lutto sottovalutato, come se esistesse un metro del dolore e quello per un figlio mai nato non misurasse abbastanza. E’ inutile quando ti dicono che hai altri figli, come se potessero sostituirsi l’uno con l’altro: se perdi un dito lo perdi e basta, anche se ti restano altre dita”.

